Deux victoires et une défaite pour les Patriotes

Le programme double disputé à la polyvalente Bélanger s'est soldé par deux victoires identiques de 47 à 0 en faveur des Patriotes, benjamins et juvéniles.

Patriotes juvéniles

Le samedi 15 octobre, les Patriotes juvéniles poursuivaient leur saison. Pour se faire, ils affrontaient les Huskies de Charlesbourg.

Les Beaucerons ont été les premiers à s'inscrire au pointage avec un retour de dégagement de Christopher Cliche de 70 verges pour un touché. Les Patriotes n'ont plus jamais regardé derrière dans ce match, qui s'est terminé 47-0. Christopher Cliche a terminé la rencontre avec deux touchés sur les unités spéciales et Louis-Philip Maheux s'est illustré avec deux réceptions pour des touchés. En défensive, Gabriel Lebel et Émile Lessard ont réalisé plusieurs plaqués.

Les Patriotes poursuivront leur saison le samedi 22 octobre à Mont-Joli contre le Mistral. Le Mistral avait écrasé les Patriotes par la marque de 56-20 lors de leur dernière rencontre.

Patriotes benjamins

Les Patriotes benjamins recevaient le premier match d'un programme double à la Polyvalente Bélanger le samedi 15 octobre. Ils affrontaient les Balbuzards de Louis-Jobin à 10h30.

L'équipe locale a donné le ton dès le début du match, en marquant sur la première séquence du match, avec une course de Cédric Poulin. Le premier quart s'est terminé par le pointage de 6-0 en faveur des locaux. Alex Champagne (2) et Hubert Morissette ont chacun visité la zone des buts grâce aux brillantes passes effectuées par Pier-Olivier Poulin. Bryan Coulombe et Benjamin Morin ont tous deux marqué en deuxième demie, afin de porter le pointage à la marque finale de 47-0.

Il est important de noter les efforts remarquables de la défensive qui, pour un deuxième match d'affilé, n'accorde aucun point. C'est entre autres grâce au brio de Benjamin Morin qui a réussi une interception en plus de recouvrir un échappé de ballon et de Justin Bilodeau avec également une interception.

Les Patriotes Benjamins seront en pause la semaine prochaine et ils reprendront l'action contre les Béliers de Montignac à Saint-Martin le samedi 29 octobre à 10 h pour le dernier match de la saison.

Patriotes cadets

Les Patriotes cadets visitaient le Collège Mariste samedi dernier.

Les Patriotes sont sortis très fort en début de match en marquant le premier touché sur une course de Pier-Emile Lacasse. Les Maristes ont repris les devants 18-14 avant la fin du deuxième quart. Le deuxième touché des Patriotes est le résultat d'une longue passe de Samuel Mercier vers Olivier Lemieux. Les Patriotes sont passés bien près de reprendre les devants avant la fin de la demie alors qu'ils étaient à la ligne de quatre verges de l'adversaire, mais ils n'ont pas été en mesure de marquer. En deuxième demie, l'attaque des Patriotes a connu un peu plus de difficultés et la défensive a accordé deux longs jeux qui se sont terminés en touchés pour les Maristes. Les Patriotes se sont inclinés par la marque de 30 à 14.

Le prochain match des Patriotes cadets aura lieu à la polyvalente Bélanger face à la l'école secondaire Louis-Jacques Casault. L'heure reste à déterminer.