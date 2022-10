Football: les Condors demeurent invaincus cette saison

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches ont célébré samedi dernier devant leurs partisans une 6e victoire en autant de parties.

De retour sur le terrain après une semaine de repos, ils ont fait face sans aucune difficulté aux Cougars du Cégep de Chicoutimi et remporté le match 52-0.

L’offensive des Condors a produit un total de 276 verges au sol et 280 verges par la passe pour un total de 554 verges et 7 touchés. Le quart-arrière Thomas Jean s’est encore une fois distingué avec 11 passes complétées en 18 tentatives pour 224 verges de gains et 4 passes de touché. Le deuxième quart-arrière des Condors a pour sa part réussi sa première passe de touché dans l’uniforme des Condors. L’entraîneur-chef de l’équipe beauceronne, Marc Loranger, se dit en confiance pour la suite : « Nos joueurs sont encore affamés de victoire. Avec une telle fiche, notre objectif est de rester invaincus. »

Quatre receveurs différents ont capté des passes de touché. Il s’agit de Jérémy Gosselin, Marc-Antoine Voyer, Liam Guerin avec une chacun et Thomas Simard avec deux. Au sol, les porteurs de ballon Zachary Roy avec 12 portées pour 116 verges et Alexandre Lessard avec aussi 12 portées et 100 verges se sont démarqués. Quant à elle, la défensive n’a accordé qu’un maigre 83 verges par la passe et 46 verges au sol aux Cougars. Le joueur de ligne défensive, Charles Robert s’est particulièrement distingué avec trois plaqués solos et un plaqué assisté.

Les Condors ont joué leurs six premiers matchs en saison régulière les 27 août, 10, 17 et 24 septembre, ainsi que les 1er et 15 octobre où ils ont dominé leurs rencontres en cumulant six victoires contre leurs adversaires : 51-3 (La Pocatière), 41-0 (Chicoutimi), 31–15 (Jonquière), 46-0 (Rimouski), 58-7 (La Pocatière) et 52-0 (Chicoutimi).

Nos champions D3 provinciaux du Bol d’Or jusqu’ici invaincus joueront leur dernier match à domicile le 22 octobre à 19 h 45 contre les Gaillards du Cégep de Jonquière. Cette rencontre, qui se veut un hommage aux finissants, donnera également lieu aux retrouvailles des anciens Condors football. Pour clore la saison régulière, les Condors retourneront sur la route le 29 octobre pour jouer leur dernier match contre Rimouski.