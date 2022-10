Hockey scolaire: bon début de saison pour les Dragons

Quatre filles du Club de patinage artistique de Beauceville se sont démarquées à la compétition Carole-Gauthier, qui avait lieu à Lévis du 7 au 9 octobre. Un début de saison en force pour ces jeunes patineuses. Lorie Perreault a remporté la médaille d'or dans la catégorie Star 5 (13 ans et plus) et Océane Drouin, la médaille de bronze dans la ...