Condors hockey: une victoire importante face à Gatineau

Hier, le gardien des Flames de Gatineau, Ethan Neitsch a forcé les Condors du Cégep Beauce-Appalaches à jouer un match solide pendant 60 minutes pour arracher une victoire importante.

Alexandre Lamarre avec ses 7e et 8e buts de la saison a permis aux Condors de créer l’égalité en début de 3e. Quelques instants plus tard, William Lepage avec son 12e de la saison a donné les devants 4 à 3 et Jérémy Louchard a fermé la porte pour signer sa 3e victoire.

Les Flames de Gatineau n’ont pas chaumé depuis les derniers mois et c’est une bonne vingtaine de nouveaux joueurs qui se sont joints aux nouveaux dirigeants. Des joueurs provenant d’un peu partout au Canada, soit la SJHL, EOJHL, AJHL, ont accepté l’invitation de l’entraîneur-chef, François Cyr. C’est Connor Contois qui est le seul marqueur de la première période alors qu’il a reçu une belle passe depuis l’arrière du filet.

En début de 2e période, les deux équipes se sont échangé 3 buts en l’espace de 31 secondes. Alexandre Lamarre a récupéré son retour de lancer après avoir accepté la belle passe du jeune Alexis Gagné, Félix-Antoine Gosselin est celui qui avait placé la rondelle dans le coin pour Gagné.

À peine le temps de célébrer que 11 secondes plus tard, les Flames répliquent grâce au 5e de Marc-Olivier Racine-Roy. Il a fallu attendre un autre 20 secondes avant que William Lepage place la rondelle pour Charles-Étienne Hébert qui a aperçu le capitaine Dylan Champage se faufiler entre la défensive avant de battre le gardien Neitsch avec une savante feinte portant alors la marque 2 à 2. En milieu de période, Loik Plouffe a surpris le gardien Jérémy Louchard avec un puissant tir pour redonner une avance d’un but aux Flames avant de retourner aux vestiaires. Le gardien Neitsch avait reçu 26 lancers après 40 minutes de jeu tandis que les Flames avaient tiré 16 fois sur Jérémy Louchard.

Le vétéran Alexandre Lamarre à créer l’égalité en milieu de 3e a la fin d’un avantage numérique avec un tir sur réception pour son 2e du match et 8e de la saison, les recrues Maxime Poirier et Nathan Plamondon étant les complices sur le jeu. Quelques minutes plus tard, Émile Côté repère Charles-Étienne Hébert à la deuxième ligne bleue avant que celui-ci remette par la suite à William Lepage. Ce dernier a surpris Neitsch avec un puissant tir du côté rapproché pour donner les devants à son équipe pour la première fois dans le match. La défensive des Condors, avec le gardien Jérémy Louchard en tête, n’a rien donné pour conclure la partie et signer la 7e victoire de l’équipe cette saison.

Ethan Neitsch a réussi 37 arrêts sur 41 tirs tandis que Jérémy Louchard a mis en banque sa 3e victoire de la saison grâce à 26 arrêts sur 29 tirs.

Les Condors affrontent le Phoenix de Montréal aujourd'hui et ils seront de retour au Centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges le vendredi 28 octobre.

Texte: Pierre-Luc Siméon