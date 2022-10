Football scolaire: écrasante victoire des Patriotes cadets

En football scolaire, les Patriotes cadets de la polyvalente Bélanger de Saint-Martin recevaient, ce samedi 22 octobre, les Grizzlys de l'école secondaire Louis-Jacques Casault.

La partie avait un grande importante puisque les deux équipes avaient une fiche identique de trois victoires et trois défaites. L'enjeu était la 4e place du classement et donc une participation aux séries éliminatoires.

Le premier touché du match fut l'œuvre de Samuel Mercier sur une passe d'Elliot Poulin. Par la suite, les Grizzlys ont repris les devants 15 à 7. Les Patriotes ont réussi à créer l'égalité 15 à 15 avec une minute à jouer au 2e quart. C'est Pier-Emile Lacasse avec une longue course qui marqua le majeur. La défensive des Patriotes redonne rapidement le ballon à son équipe et alors qu'il ne restait plus de temps au cadran les Patriotes reprirent les devants grâce à une passe du quart-arrière vers Mavrick Patry. Ce touché redonnera le momentum aux Patriotes qui inscriront 28 points endeuxième demie pour remporter ce match 50 à 15.

Mavrick Patry (trois touchés), PIer-Émile Lacasse ( touché, quatre convertis), Elliot Poulin (deux touchés et un converti) et Samuel Mercier (un touché) ont inscrit les points pour les Patriotes.

La défensive a connu aussi un excellent match. «Nos joueurs ont démontré beaucoup de caractère en 2e demie alors que nous avions un match très important à terminer», a expliqué l'entraineur-chef Sébastien Turcotte.

Cette victoire place les Patriotes en très bonne position pour participer aux séries éliminatoires. Le prochain match aura lieu ce vendredi 28 octobre face à Rivière-du-Loup à leur domicile.

Patriotes juvéniles

Pour leur part, les Patriotes juvéniles étaient aussi en action samedi alors qu'ils affrontaient le Mistral de Mont-Joli.

Les Beaucerons ont mal commencé la rencontre en accordant 20 points en six minutes. La défensive a toutefois su se serrer les coudes suite au lent départ. Ils ont été en mesure de limiter la puissante attaque pour le reste du match.

Le vétéran Émile Lessard et ses collègues Christopher Cliche et Gabriel Lebel ont cumulé les gros jeux tout au long du match. Toutefois, l'offensive beauceronne a connu une panne sèche malgré une bonne performance des receveurs Abel Liboiron et Jacob Fortier.

C'est par la marque de 26-0 que les Patriotes se sont inclinés. Les hommes de Jimmy Boulet tenteront de renouer avec la victoire contre les Béliers de Montignac ce samedi 29 octobre à 13 h.

Patriotes benjamins

Les Patriotes benjamins étaient en congé ce weekend, ils reprendront l'action le samedi 29 octobre en recevant les Béliers de Montignac à 10 h. Le match est en programme double avec celui de juvéniles en après-midi.

Les Patriotes souligneront les vingt ans du programme lors de ces deux rencontres. Tous ceux qui ont déjà fait partie du programme de football des Patriotes sont les bienvenus.

Texte: Éric Dallaire