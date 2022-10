Une 3e défaite consécutive pour l'Assurancia

Vendredi soir, la formation de Lévis était de passage au centre sportif Lacroix-Dutil. Celle-ci est repartie avec la victoire en prolongation.

L’Assurancia a pourtant bien débuté la rencontre en marquant son premier but à 18:03 de la première période. Une pénalité douteuse en prolongation est venue scier les jambes de la formation beauceronne. Les marqueurs ont été Dereck Fecteau et Dereck Brousseau.



Commentaires des entraîneurs : « Lévis ont été plus opportuniste que nous et nous avons joué un match sans émotion.Malgré tout, nous n’avons pas joué un mauvais match, mais il va falloir trouver des façons de marquer plus de buts. »



Prochain match le 29 octobre au Centre Sportif Lacroix-Dutil contre les rivaux de longue date, les Beaucerons de Sainte-Marie.