Hockey scolaire: fin de semaine chargée pour les Lynx

Toutes les formations hockey des Lynx de l'École Jésus-Marie de Beauceville étaient en action en fin de semaine.

Le vendredi 21 octobre, St. Patrick’s High School rendait visite aux Lynx M13 D2. Une partie serrée dans son ensemble. Tirant de l’arrière 3 à 2 après deux périodes, un but de St-Patrick’s en avantage numérique en milieu de troisième période brise les reins des Lynx et ils s’inclinent 4 à 2.

Samedi, Les Lynx croisaient le fer avec L’Académie Saint-Louis. Domination totale des Lynx dans une victoire de 10 à 1. Ryan Lessard, Émilie Loubier ont eu quatre points chacun et Raphael Bergeron a ajouté deux passes en faisant des relances de qualité, appuyant l’attaque et des jeux défensifs clés.

M15 D2

Fin de semaine chargée pour l’équipe du M15 D2, avec quatre parties au programme. Les deux premières parties dans un programme double contre Filon Or et des Bois. L’équipe adverse se sauve avec des victoires de 4 à 0 et 4 à 1.

Le Collège de Lévis était l’équipe suivante au tableau. Tirant de l’arrière 2 à 0 après une période, Les Lynx sont incapables de marquer et Lévis repart avec une victoire de 5 à 0.

Comme dernière partie au programme, l'École Secondaire du Mont-Saint-Anne visitait Les Lynx. Tout un effort de l'équipe beauceronne avec leur quatrième partie au programme. Tirant de l’arrière 3 à 2 après deux périodes, les Lynx reviennent avec deux buts en troisième période pour prendre les devants 4 à 3. Avec cinq minutes à jouer, l’adversaire frappe avec un but en avantage numérique pour créer l’égalité et une minute plus tard, revient avec un autre but. Les Lynx s’inclinent 5 à 4.

M15 D1

Deux parties au programme pour la formation M15 D1. L'Académie Saint-Louis était les premiers visiteurs. Deux buts rapides en début de rencontre des Lynx permettent à l’équipe de l’emporter 4 à 1.

Le Collège Saint-Bernard se rendait à Beauceville ce dimanche. Les Lynx frappent avec quatre buts en première dont deux en avantage numérique et prennent les devants 4 à 0. Les Lynx reviennent avec 3 autres buts en deuxième pour une avance qui sera insurmontable de 7 à 0 et l’emporte 8 à 1. L’équipe trône au sommet de leur division. Louis-David Jolin réussit un tour du chapeau, Antoine Poulin finit la soirée avec quatre points et Noah Fecteau en enregistre trois.

M18 D1

Trois parties en trois jours pour le groupe M18 D1. Programme double pour commencer la fin de semaine avec deux parties contre Les Sphinx de Rivière-du-Loup. Les Lynx remportent le programme double avec deux résultats identiques de 4 à 3.

Le Collège de Lévis finalisait la fin de semaine. L’avantage numérique des Lynx fut dévastateur avec pas moins de six buts en avantage numérique et écrase le Collège de Lévis 7 à 2. Belle performance en équipe avec six marqueurs différents. L’équipe est toujours en première position avec une fiche parfaite de neuf victoires et aucune défaite.

Texte: Pierre Poulin