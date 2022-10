Trois défaites et autant de victoires pour les Élites Beauce-Appalaches

Dans le cadre du week-end d’activités de la Ligue d’Hockey d’Excellence du Québec (LHEQ), le programme de hockey des Élites a joué pour .500 avec trois victoires et trois défaites en six rencontres.

Ainsi, les Élites Beauce-Appalaches M13 AAA sont de retour sur le sentier de la victoire en remportant hier leur seul match du week-end, par la marque de 6 à 3 contre les Espoirs Saguenay-Lac St-Jean au Centre Caztel de Sainte-Marie.

Rapidement ils ont pris les devants 3 à 0 grâce à beaucoup de pression sur la défensive adverse en première période. Par la suite, quelques punitions ont calmé les ardeurs et enlevé le momentum de l’équipe Beauce-Appalaches.

L’adversaire a marqué à deux reprises en supériorité numérique. L’arrêt de jeu entre le 2e et 3e engagement a été profitable pour les Élites leur permettant de se re-focusser sur les aspects importants du jeu. Ils ont terminé fort au 3e engagement en comptant trois buts.

Les six buts du match furent inscrits par : Samuel Beaulieu, Olivier Tanguay, Édouard Corriveau, Raphaël Bilodeau, Chad Lachance et Eliott Faucher. « Outre la feuille de pointage et de la victoire qui fait du bien, je suis fier des joueurs car ils progressent dans leur jeu collectif et individuel », a exprimé l’entraîneur-chef Louis Bilodeau.

Prochain match pour les Élites à Saint-Fabien le samedi le 5 novembre contre les Albatros de l’Est du Québec.

M13 AAA Élite

Une belle victoire de 3 à 2 sur les Cascades à Drummondville samedi dernier continuant la série de victoire à quatre. Départ en lion pour les M13 AAA Élites en marquant à neuf seconde du début du match.

Mais l’adversaire a marqué deux buts sans riposte pour prendre les devants 2 à 1. Démontrant beaucoup de caractère le M13 AAA Élite est revenu de l’arrière en 3e période en comptant à deux reprises.

Très belles prestations de Ludovic Plante qui a inscrit deux buts dans la rencontre et a été très impliqué durant le match. L’autre but des Élites a été compté par Louis-David Bédard.

« Je trouve notre équipe performante, nous avions plusieurs chances de marquer, nous avons frappé plusieurs poteaux et nous avons jamais abandonné. Nous trouvons toujours le moyen de revenir de l’arrière et de gagner», a louangé l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

En espérant que la série de victoire se poursuivre le samedi 5 novembre contre les Albatros de l’Est du Québec à Saint-Fabien.

M15 AAA

Défaite de 7 à 5 de l'équipe M15 AAA samedi dernier, 29 octobre, à Drummondville contre les Cascades.

Ce fut un match très offensif avec du jeu très ouvert. Il faut dire que l’équipe adverse était composée de deux des cinq meilleurs buteurs de la ligue. Les Beaucerons ont marqué cinq buts soit la meilleure récolte de l’année jusqu’ici dans un match. Les buts furent l’œuvre d’Anthony Breton, Alexandre Gilbert, Justin Labrecque, William Lessard et Justin Cloutier. « Nous avons rivalisé jusqu’à la fin, mais incapable d’égaliser la marque. Un manque de discipline en fin de match à arrêter notre remonté », a tranché l’entraîneur-chef, Jean-François Cimon.

Les prochains matchs de la formation Beauce-Appalaches seront à Sherbrooke dans le cadre du premier tournoi de l’année dans la catégorie M15 AAA.

M15 AAA Élite

Seule formation ayant un programme double, le M15 AAA Élite est sorti avec une défaite et une victoire lors du week-end dernier.

Pour le premier match du 29 octobre, qui avait lieu à l’Aréna Bruno-Verret contre les Corsaires, la formation Beauce-Appalaches a perdu par un compte de 6 à 5.

Avec beaucoup d’inconstance dans son jeu et de mauvaises prises de décisions avec la rondelle, le match fut à l’avantage des adversaires. Néanmoins, notons tout de même la belle performance de l’attaquant Sam-Félix Poulin et Hayden Pouliot à la défense. La feuille de pointage des Élites a été noircie par Dominic Bolduc avec deux buts, Elliot Lacroix, Zacharie Lessard et Noah Boily.

Pour le match du lendemain contre le Harfang du Triolet, au Centre Caztel à Sainte-Marie, ce fut un tout autre match avec une belle victoire de 4 à 3.

Les joueurs étaient prêts à jouer et à aller à la guerre. Avec un bon départ, les joueurs ont très bien géré la rondelle et ont fait preuve de caractère. Le gardien Samuel Morissette a poussé la machine à l’entraînement cette semaine et ça lui a rapporté une très belle performance pour la victoire. Élie Champagne a également débloqué en effectuant son meilleur match en utilisant ses forces.

Les marqueurs furent Charles-Albert Pouliot, Dominic Bolduc et Élie Champagne avec deux buts. «On a connu un très bon départ, nous étions prêt. On a démontré beaucoup de caractère contre une équipe d’une autre division », a souligné l’entraîneur-chef Philippe Garnier.

Prochaine rencontre le 5 novembre au Centre Renaud-Fournier contre les Cascades Élite.

M17 AAA

Seul match à leur portée le week-end passé, les Élites M17 AAA ont perdu 3 à 2 contre les Corsaires samedi à l’aréna Bruno-Verret.

Pour l’une des rares fois cette année, l’équipe a commencé la rencontre du bon pied. Avant le match, l’équipe a apporté des changements dans son système et les joueurs ont bien fait pour s’adapter lors des pratiques.

La gardienne de but Ophélie Gilbert a tenu le fort tout le long du match. Les deux buts furent comptés par David Mathieu et Justin Boucher-Bernard.

« Je suis fier de l’effort de mon équipe, les gars ont appliqué le plan de match à la lettre. Si on continue de jouer de la bonne façon, les résultats vont venir éventuellement », a mentionné l’entraîneur-chef Yoan Pinette. Les prochains matchs seront tous à Saint-Augustin-de –Desmares dans le cadre du premier tournoi de l’année des M17 AAA.

Rédaction: Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.