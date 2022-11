Victoire en tir de barrage pour les Chevaliers

Les Chevaliers de Lévis reprenaient la route ce dimanche pour se diriger vers Châteauguay pour y affronter les Grenadiers. C’est avec trois joueurs réguliers absents que les Chevaliers voulaient freiner la série de défaites à 4.

Les Grenadiers souhaitent rapidement la bienvenue aux Lévisiens avec un but dans la première minute de jeu provenant du bâton d’Alonso Gosselin. Quelques secondes plus tard, le capitaine des Chevaliers, Alexis Tanguay, inscrit son 14e de la saison pour niveler la marque. À 12 :28 en avantage numérique, Maxime Lambert enfile l’aiguille à son tour pour donner l’avance aux Chevaliers. Après 20 minutes de jeu, la marque est de 2-1 Lévis. Ces derniers obtiennent 15 tirs au but alors que les Grenadiers en dirigent 6 vers Luc-Antoine Labbé.

Les Chevaliers lancent à 11 reprises envers Samuel Meloche, mais cela n’empêche pas les locaux de s’inscrire au pointage et d’égaliser suite à un but de Jonathan Prud’homme en avantage numérique. Les Grenadiers terminent le deuxième tiers avec 7 lancers au but. 2-2 après 40 minutes de jeu.

La formation de Pier-Luc Giguère obtient un avantage numérique et en profite pour prendre les devants avec un but du joueur remplaçant Justin Boucher-Bernard, qui par le fait même, inscrit son premier dans le circuit Lévesque. Les Grenadiers n’ont pas dit leur dernier mot alors qu’Olivier Groulx nivelle à nouveau la marque et envoie les deux équipes en période de prolongation.

Une période de 5 minutes à 3 contre 3 n’est pas assez pour déterminer le vainqueur de cette partie.

Alexis Tanguay est le 4e tireur envoyer pour Lévis et il est le seul marqueur lors de la séance de tir de barrage.

Marque finale 4-3 Lévis

Le prochain match aura lieu vendredi alors que les Chevaliers se dirigeront vers Trois-Rivières afin d’affronter les Estacades à 19 h.

Les trois étoiles RDS sont :

1ère étoile : Alexis Tanguay des Chevaliers ;

2e étoile : Samuel Meloche des Grenadiers;

3e étoile : Jonathan Prud’homme des Grenadiers.

Source: Mathieu Caron / Les Chevaliers de Lévis M18AAA