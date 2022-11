Les Condors football passent en demi-finale

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches passent en demi-finale des séries éliminatoires. Ils affronteront les Vulkins du Cégep de Victoriaville ce samedi 12 novembre au stade du Cégep Beauce-Appalaches.

Les Condors ont mérité leur laissez-passer pour la demi-finale en défaisant les Cavaliers du Collège régional Champlain St-Lambert par la marque de 57 à 0 lors des quarts de finale.

Comme à son habitude, le quart-arrière Thomas Jean s’est démarqué avec deux passes de touché et un touché au sol, en plus de gagner 73 verges au sol. Alexandre Lessard a pour sa part réalisé 106 verges de gain en neuf courses. En défensive, Édouard Loignon a été impliqué sur cinq plaqués en plus de réussir une interception qu’il a ramenée sur 40 verges. Fabian Cointre s’est lui aussi démarqué avec une interception qu’il a ramenée pour un touché.

Lors du dernier match, les spectateurs étaient invités à apporter des denrées non périssables au profit de Moisson Beauce. Plusieurs boîtes de denrées ont été récoltées et seront redistribuées à des personnes dans le besoin.

Si les Condors demeurent invaincus et remportent ce match de demi-finale, ils se qualifieront pour la finale de la division 3 et auront la chance de remporter de nouveau le prestigieux Bol d’Or. La finale aura lieu le 19 novembre à 18 h au Cégep de Thetford Mines.

Ce samedi, les partisans sont invités à venir faire du bruit en portant fièrement les couleurs de l’équipe beauceronne qui jouera son dernier match de saison à domicile au stade du Cégep Beauce-Appalaches. Les billets seront disponibles à l’entrée au coût de 10 $ par adulte et 5 $ par étudiant.