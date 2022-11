Natation: belle performance d'une jeune équipe

La grande majorité des membres de plus de onze ans du Club de natation régional de Beauce (CNRB) étaient à Thetford Mines les 5 et 6 novembre, pour se mesurer aux représentants des dix autres clubs de la Section 5 sud de la Fédération de natation du Québec.

Malgré une récolte de de 17 médailles, dont quatre médailles d’or et trois obtenues lors des relais, le CNRB a dû se contenter de la cinquième place du classement général remporté en bout de piste par le club de Granby.

Après une pause de deux ans, le CNRB se présentait au championnat par équipe de sa section avec un groupe rajeuni, suite au départ de plusieurs anciens. Malgré leur peu d’expérience, les représentants de la Beauce ont très bien répondu aux attentes et ont amélioré leurs meilleurs temps inscrits dans presque tous les cas.

Maude Frenette, avec sept présences sur le podium a fait le plein de médailles alors que Émile Bergeron, Évelyne Lacasse, Roxane Pouliot et Hubert Bergeron y ont accédé à cinq reprises.

Six championnats par équipe se tenaient lors de cette fin de semaine. La Section 5 sud voyait s’affronter les clubs de Granby, Cowansville, Sainte-Foy-Haute Sainte-Charles, Thetford, Montmagny, Magog, Pont-Rouge, Sorel-Tracy et De L’Érable, en plus du CNRB.

Rédaction: Martin Sirois