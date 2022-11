Football scolaire: défaite crève-cœur de L’Embâcle en finale

La grande finale en football scolaire, catégorie cadet D4, avait lieu le samedi 5 novembre au stade du Breton à Sainte-Marie. Le match opposait les Vikings de l’Aubier à L’Embâcle de la Polyvalente Benoit-Vachon.

La température et les spectateurs étaient au rendez-vous pour ce duel très prometteur entre les deux meilleures formations en saison régulière. Ce fut un match extrêmement excitant du début à la fin. Plusieurs jeux spectaculaires ont été réalisés en attaque comme en défensive.

Tirant de l’arrière par 9 points avec 3 minutes à faire au match, les joueurs de L’Embâcle ont réussi à mettre la marque à 29 à 28, grâce à un touché et un convertit de deux points. Le jeu suivant, L’Embâcle recouvre le botté court et reprend le ballon avec un peu plus d’une minute au match. Alors que l’attaque progresse en territoire adverse, un échappé est venu mettre un terme au match. Les joueurs de L’Embâcle ont failli réussir toute qu’une remontée! Malheureusement pour eux, ils se sont finalement inclinés par la marque de 29 à 28.

Notons que L’Embâcle s'est vu refusé un long touché, lors du troisième quart, à cause d’un bloque illégal après le premier essai et qu’ils ont également perdu possession avec un premier essai et les buts plus tard dans le match. Le résultat du match aurait pu être différent. Néanmoins, les joueurs de L’Embâcle se sont vu remettre la bannière des champions de la saison régulière.