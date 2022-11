Football: les Condors en finale du Bol d'or

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches iront pour une deuxième année d’affilée à la finale de la division 3 du Bol d'or qui aura lieu le 19 novembre à 18 h au Cégep de Thetford. Ils tenteront de gagner le trophée à nouveau.

Signant jusqu’ici une 2e saison parfaite, ils ont mérité leur laissez-passer pour le Bol d’Or en ayant défait par la marque de 46-7 les Vulkins du Cégep de Victoriaville en demi-finale samedi.

L’équipe beauceronne a offert toute une performance aux partisans venus nombreux pour souligner le dernier match à domicile de la saison. Le quart-arrière Thomas s’est de nouveau démarqué avec 16 passes réussies en 24 tentatives pour 280 verges de gains et 3 passes de touché. Thomas Simard a été le receveur le plus productif avec 6 attrapées pour 140 verges et 2 touchés. La ligne à l'attaque a été dominante et a permis aux différents porteurs de ballon de gagner plusieurs verges. Alexandre Lessard, Zachary Roy, Thomas Jean, et Louis Drolet ont compilé 32 courses pour 303 verges.

Les Condors affronteront les Gaillards du Cégep de Jonquière lors de la finale, ces derniers ayant remporté leur duel 35-16 contre le Cégep d’Ahuntsic. Opposant deux équipes de la section Nord-Est, cet affrontement promet d’être féroce, les Condors ayant déjà croisé le fer à deux reprises avec l’équipe de Jonquière durant la saison régulière.

« On espère remporter ce match le plus important de la saison. Pour certains de nos vétérans, c’est leur dernière expérience au football et on souhaite qu’ils puissent gagner le Bol d’or une seconde fois. Jonquière est une équipe expérimentée, il s’agit de notre meilleur adversaire. Avec une sixième année consécutive à la finale du Bol d’or, c’est certain que les Gaillards ne se laisseront pas faire et que nous aurons droit à un match hautement compétitif », a souligné Marc Loranger, entraîneur-chef.

Les billets pour la finale du Bol d’or sont disponibles en ligne au coût de 17 $ par adulte, 12 $ pour les étudiants et 7 $ pour les 12 ans et moins. Les partisans beaucerons sont invités en grand nombre à faire la route jusqu’à Thetford pour faire du bruit et encourager leur équipe en portant fièrement les couleurs des Condors.