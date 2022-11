Venez échanger avec Rosaire Sylvain sur le hockey d'époque en Beauce

La Ville de Saint-Joseph-de-Beauce propose à ses citoyens, et aux gens des environs, une soirée d'échanges avec l'ancien gardien de but Rosaire Sylvain, auteur du livre Une épopée beauceronne: la ligue de hockey de Beauce de 1920 à 1986.

La rencontre est prévue le mercredi 23 novembre, à 18 h 30, à la Bibliothèque du Vieux-Couvent, à Saint-Joseph-de-Beauce.

L’œuvre publiée par le hockeyeur a été écrite avec la collaboration d'Éric Giguère, Andrée Roy et Gilles Lacombe, après plus de six ans de recherche. Le bouquin relate les faits et gestes des ces anciennes équipes de hockey des villes et villages de la Beauce, le tout appuyés par plusieurs dizaines de photos.

Cette rencontre intimiste permettra aux lecteurs ainsi qu’aux amateurs de hockey d’en apprendre davantage sur cette épopée beauceronne ainsi que sur cet homme mordu de sports.

En effet, ce natif de Sainte-Marie a participé à trois camps de hockey professionnel avec les Nordiques de Québec de l’AMH et les Jaros de Beauce de la Ligue Nord-Américaine. Il a été enseignant en éducation physique à la Polyvalente Benoît-Vachon pendant 33 ans. De plus, il a travaillé pour l’École professionnelle du Hockey du Québec pendant 43 ans en période estivale et il était en charge des gardiens de but.