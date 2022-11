Condors hockey: deux défaites crève-cœur à domicile

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches recevaient la visite des Rangers de Montréal-Est le samedi 11 novembre et l’Éverest de la Côte-du-Sud le dimanche 13 novembre dernier. Les deux parties se sont conclues avec des scénarios similaires alors que l’adversaire s’est sauvé avec la victoire dans les dernières minutes de jeu.

Vendredi dernier, alors que les Rangers de Montréal-Est avaient fait le voyage en Beauce tôt dans la journée, les Condors avaient le désir de sortir fort devant leurs partisans et ce fut le cas en première période. Dès la 2e minute de jeu, Xavier Labbé a poursuivi sa bonne séquence en ouvrant la marque avec un tir précis pour déjouer le gardien Gabriel Boissonneault. En fin de période, Alexandre Lamarre a profité d’un avantage numérique pour donner deux buts d’avance aux locaux, c’est un 10e match de suite avec au moins un point pour le # 91 des Condors.

Alors que les Condors semblaient confortables, les Rangers ont profité d’un avantage numérique de deux joueurs pour s’inscrire au pointage grâce au 3e de Justin Louette-Isaac. À peine deux minutes plus tard, Steven Iannidinardo inscrit son 3e en surprenant le gardien William Gagné. Seulement 15 secondes plus tard, Joshua Cohen avec son 2e de la saison a semblé assommer la foule et les joueurs des Condors qui ont été dominés au chapitre des tirs au but 21 à 14.

Les Condors ont tout donné en 3e période pour revenir dans le match et le prolifique marqueur, Philip-Olivier Rochette, a redirigé au vol le tir de Félix-Antoine Gosselin pour créer l’égalité 3 à 3 avec moins de 8 minutes à faire. Cependant, le rapide Gabriel Sicotte s’est amené en zone des Condors avant de remettre à Kency Pierre-Noël qui s’était fait oublier à la gauche de William Gagné. Pierre-Noël n’a eu qu’à pousser la rondelle dans une cage déserte pour inscrire son 10e de la saison. Les Condors ont bien tenté de revenir dans le match, mais Félix Poulin des Rangers (5e) a enlevé tout espoir aux Condors de revenir avec un but dans un filet désert.

Les Rangers l’ont emporté par la marque de 5 à 3 grâce à 45 tirs contre 43 pour les Condors. L’avantage numérique des Rangers a marqué deux fois en 4 occasions et les Condors ont inscrit un but en 3 occasions.

Une 2e défaite

Dimanche après-midi c’était au tour des rivaux de division, l’Éverest de la Côte-du-Sud, de venir jouer les trouble-fêtes en l’emportant 5 à 4 dans les dernières minutes du match.

La défaite de vendredi semblait affecter les joueurs des Condors en début de match, ils ont vu les visiteurs ouvrirent la marque grâce au jeune Félix Gagnon. Après une période, les tirs au but étaient de 16 à 7 en faveur de l’Éverest.

En deuxième période, les hommes de Simon Labrecque ont été très opportunistes avec deux buts rapides. Après seulement 72 secondes, Alexis Côté inscrit son 4e et 74 secondes plus tard, en avantage numérique, Côté en ajoute avec son 5e pour porter la marque à 3-0. Quelques minutes plus tard, Xavier Labbé inscrit son 9e de la saison, lui aussi en avantage numérique. Il inscrit un point dans un 7e match consécutif.

Dès le début de la 3e période, en désavantage numérique, William Lepage a surpris le gardien Jonathan Labrie pour lui soutirer la rondelle derrière le filet et inscrire son 17e de la saison pour réduire le pointage à un but d’écart. En milieu de période, Christophe Chiasson surprend William Gagné pour faire 4 à 2. C’est alors que la machine offensive des Condors s’est mise en marche. Jérémy Roy et Dylan Champagne ont créé l’égalité avec deux buts rapides en moins de 50 secondes. C’est finalement Alexis Côté de l’Éverest qui marque le but gagnant en complétant son tour du chapeau avec moins de trois minutes à jouer au match.

Malgré 36 arrêts sur 41 tirs, William Gagné a subi la défaite.

Les Condors affronteront les équipes de tête lors des trois prochains matchs soit à Princeville le vendredi 18 novembre, à Saint-Georges en recevant les Panthères de Saint-Jérôme le samedi 19 novembre à 19 h 30 et finalement en rendant visite à Terrebonne le vendredi 25 novembre. Ce sont les trois équipes qui représentent la LHJAAAQ dans le top 20 de la CJHL.

Rédaction: Pierre-Luc Siméon