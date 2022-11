Football: les Condors à la conquête d'un 2e Bol d'or

Les Condors du Cégep Beauce-Appalaches tenteront de remporter, pour une deuxième année d’affilée, l'emblématique Bol d'or alors qu'ils seront de la finale de la division 3, ce soir, contre les Gaillards du Cégep de Jonquière.

C'est la même équipe que les Beaucerons avaient battu l'an dernier, au compte de 36 à 14, pour gagner le fameux trophée.

Signant jusqu’ici une deuxième saison parfaite, les Condors ont mérité leur laissez-passer pour la grande finale en défaisant, samedi dernier, les Vulkins du Cégep de Victoriaville, par la marque de 46-7.

« On espère remporter ce match le plus important de la saison. Pour certains de nos vétérans, c’est leur dernière expérience au football et on souhaite qu’ils puissent gagner le Bol d’or une seconde fois. Jonquière est une équipe expérimentée, il s’agit de notre meilleur adversaire. Avec une sixième année consécutive à la finale du Bol d’or, c’est certain que les Gaillards ne se laisseront pas faire et que nous aurons droit à un match hautement compétitif », avait déclaré cette semaine l'entraîneur-chef, Marc Loranger.

Le match, entre ces deux équipes de la section Nord-Est, débutera à 18 h sur le terrain de football du Cégep de Thetford. Ce 46e Bol d’or pourra être suivi en direct via la webdiffusion du RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) que l'on peut joindre à l'adresse suivante: https://tvgo.ca/rseq/