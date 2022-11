Une quatrième victoire de suite pour les Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers ont enregistré une quatrième victoire d’affilée par le pointage de 4-1 face aux Élites de Jonquière, vendredi soir. Les 517 spectateurs présents au match ont sûrement apprécié l’effort déployé par les représentants de Chaudière-Appalaches.

La troupe de Pier-Luc Giguère a joué avec beaucoup d’énergie. Ils ont appliqué également de bonnes mises en échec. Le gardien des Chevaliers, Philippe Boucher, a été très solide devant son filet. Il a d’ailleurs mérité la première étoile du match.

Les Élites marquent le premier but. Le tir d’Éloi Verret échappe à Boucher et le disque traverse tout juste la ligne des buts. Après avoir bourdonné de longues minutes autour du filet adverse, Justin Garneau inscrit son 6e but de la saison. Victor Poulin et Charles-Étienne Lemay obtiennent les aides sur le but. Le premier vingt se termine 1-1 malgré que les Chevaliers aient dominé 11-4 au chapitre des lancers.

Dès le début du deuxième vingt, les Lévisiens profitent d’un avantage numérique pour prendre les devants. Le lancer du défenseur, Charles-Étienne Lemay, se faufile entre plusieurs joueurs et trouve le fond du filet. Les locaux font preuve d’indiscipline en écopant de 4 pénalités pendant l’engagement. La défensive et le gardien sont excellents et empêchent les Élites d’égaler la marque.

Les visiteurs sortent en force au début du troisième vingt. Ces derniers appliquent beaucoup de pression sur la défensive de Lévis. À 4 : 38, Nathan Langlois porte la marque à 3-1. L’attaquant des Chevaliers est laissé seul devant le but et récupère son propre retour de lancer pour inscrire son 2e but de la campagne. Le but de Langlois a changé l’allure du match. Les Élites ont semblé ébranler par le but. Les locaux se retrouvent encore une fois en désavantage numérique avec moins de 5 minutes à jouer dans le match. L’entraîneur des Élites tente le tout pour le tout en retirant son gardien pour jouer à 6 contre 4. Sa décision se retourne contre lui car Thomas Paquet marque dans un filet désert et assure la victoire aux Chevaliers.

Les trois étoiles RDS sont : Philippe Boucher des Chevaliers, Justin Giguère des Élites et Alexis Tanguay des Chevaliers.

Le prochain match à domicile aura lieu le vendredi 25 novembre alors que les Grenadiers de Châteauguay seront les visiteurs.