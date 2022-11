Cool FM: une victoire et une défaite en fin de semaine

Le Cool FM avait une dernière fin de semaine de deux matchs en novembre. Lors du premier à domicile, le Cool FM a débâti Montcalm par la surprenante marque de 10-1. Le lendemain, le quota de but semblait être atteint lors d'une défaite de 5-1 contre des Éperviers frais et dispo.

Vendredi à Saint-Georges contre les Bâtisseurs

Dès la première période, le Cool FM donne le ton au match. L'action est à sens unique d'un seul côté de la glace. Le premier but vient d'Anthony Verret qui, bien placé devant le filet, redirige la passe de Mathieu Gagnon avec son corps. Pendant la période, le gardien des Bâtisseurs, Étienne Marcoux fait des arrêts sensationnels. Il est cependant abandonné par sa défensive qui oublie Maxime Lacroix seul dans l'enclave. Le joueur de Saint-Georges marque d'un tir du poignet avec 44 secondes à faire.

En 2e période, le Cool FM fait appel aux services de Raphael Girard par mesure préventive alors que Sébastien Auger ressentait de l'inconfort. Ceci ne change rien à l'attaque qui ne dérougit pas. Maxime Lacroix marque son deuxième but, encore oublié dans l'enclave. Plus tard, Maxime Chagnon intercepte une remise du gardien de Montcalm et pousse la rondelle dans une cage béante. Philippe Hudon en rajoute une couche par la suite. Après que Keven Cloutier ait gagné la mise au jeu, la rondelle arrive à Hudon qui bat le gardien dans la partie supérieure du filet. C'est alors 5-0.

En troisième période, le rouleau compresseur beauceron est bien en marche et ajoutera 5 buts à la marque. Les Bâtisseurs changent de gardien en débutant la période, mais ça n'affecte en rien la partie. Alexandre Roy, nouveau défenseur avec le Cool FM, profite d'une mise en jeu gagnée par Anthony Verret pour prendre un tir du poignet qui bat le gardien Asselin. La poussière n'est pas retombée que Maxime Lacroix vole la rondelle à un défenseur de Montcalm et remet à William Breton qui marque. Le Cool FM profite de l'avantage numérique pour faire un 8e but. Alexandre Gosselin, de la ligne bleue, pousse une rondelle vers le filet. Celle-ci semble passer inaperçue et finie derrière le gardien. Après son but, Breton utilise ses poings dans un combat contre Kevin Auger. Auger finit au sol, au grand plaisir de la foule. Suite à 2 punitions, les Bâtisseurs profitent d'un 5 contre 3 qui sera infructueux et le Cool FM marquera un 9e tout de suite après. Philippe Hudon est dans l'enclave et lance sur réception encore dans le haut du filet. Montcalm donne un faible signe de vie quand Dany Potvin profite d'une échappée pour faire le seul but de son équipe. Saint-Georges atteint les 2 chiffres lorsque Frédéric Bergeron prend un tir sur réception qui est stoppé par le gardien, mais Breton et Chagnon sont rapides sur le retour de lancer. C'est Chagnon qui marque son 2e et Breton complète son tour du chapeau à la Gordie Howe (1 but, 1 passe, 1 bataille). Le Cool FM remporte le match au compte de 10-1.

Les avantages numériques: Saint-Georges 3/4, Montcalm 0/2

Les tirs: Saint-Georges 34 (14-10-10), Montcalm 24 (2-15-7)

Les trois étoiles

1- Maxime Lacroix STG (2b 3p)

2- William Breton STG (1b 1p)

3- Keven Cloutier STG (3p)

Samedi à Sorel contre les Éperviers

En première période, les Éperviers ne tardent pas à faire sentir leur présence. Leur équipe n'a qu'un seul match dans la fin de semaine et ils en profitent pour commencer avec 2 buts. Olivier Hinse soutire la rondelle à Raphael Girard derrière son filet et la ramène dans le but. Charles Tremblay double l'avance de Sorel en marquant en mouvement à partir de l'enclave. À peine revenu de sa suspension, Dave Hamel engage un court combat avec David Lacroix. De retour au match, les Éperviers sont frustrés par Girard lors d'une attaque, mais le jeu tourne de côté et Frédéric Bergeron profite d'une échappée. Son premier lancer est sur le poteau, mais il saisit son propre retour pour marquer et réduire l'écart à 2-1.

En seconde période, un seul but est marqué. Les Éperviers profitent de l'avantage numérique pour faire 3-1. Le tir de Guillaume Beaudoin est redirigé par Alexandre Quesnel qui marque son premier.

En troisième période, le Cool FM semble exténué de ses 2 matchs en moins de 24h tandis que Sorel sont frais et énergique. Dès le début de la période, les Sorellois ajoutent 2 filets. Guillaume Beaudoin marque sur un retour de lancer. Puis, Alexandre Quesnel complète une passe de Olivier Hinse pendant un surnombre. Les deux hommes forts retournent au boulot alors que Dave Hamel et David Lacroix s'échangent quelques coups. Il faut saluer le travail des 2 joueurs qui, eux, n'ont pas peur de jeter les gants sur la route ou à domicile. Le temps s'écoule sans que des buts soient marqués et la marque finale reste 5-1 pour les Éperviers.

Les avantages numériques: Saint-Georges 0/5, Sorel 2/3

Les tirs: Saint-Georges 21 (4-8-9), Sorel 26 (11-8-7)

Les trois étoiles

1- Alexandre Quesnel SOR (2b 1p)

2- Olivier Hinse SOR (1b 2p)

3- Guillaume Beaudoin SOR (1b 1p)

Le Cool FM reprendra de l'action vendredi prochain, au Centre Sportif Lacroix-Dutil, alors que les 3L de Rivière-du-Loup seront les visiteurs pour l'occasion. Il s'agira de la seule partie du week-end pour l'équipe de Serge Forcier qui tiendra une pratique le lendemain matin.