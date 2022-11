Élites Beauce-Appalaches: cinq défaites en six matchs

À l’exception des M13 AAA Élite qui ont gagné leur match du dimanche, toutes les autres équipes du programme de hockey des Élites Beauce-Appalaches ont perdu pied en cette 10e semaine d’activité dans la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ).

Disputant son seul match du week-end et par surcroît le dimanche, la formation M13 AAA a malheureusement baissé pavillon contre les Cascades Élite à l’aréna de Saint-Éphrem par la marque de 6 à 3.

L’équipe a connu deux bonnes périodes avec beaucoup de rythme et d’intensité. Le niveau d’implication a cependant diminué lors du 3e engagement et l’adversaire en a profité. Sur le plan défensif, très bon travail des défenseurs. Le gardien Morgan Bisson a été très solide devant son filet permettant à l’équipe de rester dans le match. Les trois buts de la rencontre des Élites Beauce-Appalaches furent l’œuvre de Zachary Cloutier, Eliott Faucher et Alexandre Patry.

« On devra s’impliquer physiquement d’avantage et on mettra l’accent sur ce aspect lors de nos entraînement cette semaine», a témoigné l’entraîneur-chef, Louis Bilodeau.

Prochaine rencontre au Centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges le samedi 26 novembre à 12 h 30 pour affronter le Blizzard du Séminaire Saint-François.

M13 AAA Élite

Seule formation qui disputait leurs matchs par un programme double ce week-end, le M13 AAA Élite débutait la semaine samedi à Donnacona pour affronter le Blizzard du Séminaire Saint-François.

Ce fut une défaite de 4 à 2. Match très intense contre la meilleure formation de leur division, les Élites Beauce-Appalaches ont été dans le coup jusqu’à la toute fin. L’adversaire a su profiter de l’occasion pour marquer deux buts en 3e période pour se sauver avec la victoire. Ludovic Plante et Nathan Gosselin ont noirci la feuille de pointage pour l’équipe beauceronne.

C’est le lendemain que l’équipe a renoué avec la victoire en disposant des Cascades Élite par un pointage de 4 à 1. Dans la victoire, le M13 AAA Élite a eu plusieurs chances de marquer tout près du filet en raison de leurs efforts constants. Les quatre buts marqués ont été faits par Loïk Poulin, Louis-David Bédard, Ludovic Plante et Nathan Gosselin. « L’effort collectif était présent lors du dernier week-end, nous avons des bonnes chances de scorer à chaque match, si on capitalise encore plus, nous allons remporter encore plus de match », a constaté l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

Le prochain match des M13 AAA Élite aura lieu au Pavillon de la Jeunesse ce samedi 26 novembre à 15 h 30 contre l’équipe des As de Québec.

M15 AAA

Match à oublier pour la formation Beauce-Appalaches M15 AAA, qui affrontait les Cascades Élite, avec une défaite de 7 à 2 hier (dimanche).

À l’image de la semaine de pratique, l’équipe a tout simplement mal réagi. Le calibre de jeu de la division est relevé, et les joueurs devront mettre les bouchées doubles pour pouvoir espérer gagner des matchs. L’équipe doit être plus combative et jouer des matchs plus inspirés. Il faut mentionner le bon match de Thomas Cyr, Milan Duhamel et la gardienne de but Kellyann Poulin.

« Il faut arrêter de laisser les bottes de travail au vestiaire. Il est temps de chausser nos patins de sauter sur la patinoire et de travailler fort lors des pratiques et des matchs » a exprimé, l’entraîneur-chef Jean-François Cimon.

Un long voyage attend le M15 AAA le dimanche 27 novembre pour y affronter les Estacades de la Mauricie au Centre Gervais Auto à Shawinigan dès 14 h.

M15 AAA Élite

Samedi dernier, à l’aréna de Val-Bélair, les Élites M15 AAA Élite se disputaient la victoire contre le Blizzard du Séminaire Saint-François.

Malheureusement la formation Beauce-Appalaches a perdu son duel par la marque de 4 à 3. Le match aurait pu aller d’un côté comme de l’autre. Il y avait un rythme rapide avec des transitions rapides. Les deux équipes se sont échangées les avances. Du coté défensif, Hayden Pouliot a continué son bon travail. Au niveau offensif, les buts furent marqués par Charles-Albert Pouliot avec un doublé et Charles-Antoine Dubé pour le 3e but des siens.

« Nous avons connu un lent début de match. Mais par la suite, nous avons bien suivi le plan de match et utiliser notre mouvement de rondelle pour créer de l’offensive », a témoigné l’entraîneur-chef-adjoint, Simon Larouche.

La prochaine rencontre aura lieu au Centre sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges ce samedi 26 novembre à 14 h contre les Corsaires de Pointe-Lévy.

M17 AAA

Défaite de 3 à 2 contre l’Espoir du Saguenay-Lac St-Jean ce dimanche 20 novembre au Centre Caztel de Sainte-Marie.

C’est en milieu de 3e période que tout a chaviré pour les Élites M17 AAA. Auparavant le score était de 2 à 0 pour les Élites en début du 3e engagement. Un but en avantage numérique en la faveur de l’adversaire et un 2e but sur un mauvais surnombre a fait égaler la marque.

L’adversaire est parti avec la victoire avec un mauvais but à 30 secondes de la fin du match. Malgré la défaite crève-cœur, beaucoup de points positifs dans ce match. Gabriel Nadeau et Maverick Labonté ont inscrit les buts de l’équipe.

« Une belle performance dans l’ensemble, les joueurs ont suivi le plan de match. Nous allons devoir trouver un moyen de conserver nos avances et de jouer jusqu’à la fin », a philosophé l’entraîneur-chef, Yoan Pinette.

Le M17 AAA sera à Drummondville le 26 novembre contre l'équipe Canimex BDF de l'endroit.

Rédaction: Yannick Lacroix, responsable de communication média