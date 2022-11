Cinq médailles pour des patineuses de Saint-Georges

Cinq athlètes du Club de patinage artistique de Saint-Georges ont remporté des médailles lors de compétitions qui se sont tenues dernièrement.

D'abord, Maëlle Morin, qui a obtenu l'argent au concours Invitation Côte-du-Sud présentée les 11 et 12 novembre au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli.

Puis, quatre patineuses se sont distinguées à l'Invitation des Deux-Rives de Pont-Rouge du 17 au 20 novembre.

On les aperçoit sur la photo de groupe, de gauche à droite, Sabrina Rodrigue, médaillée de bronze dans la catégorie Star 6, Laurence Duquette, médaillée d'or dans la catégorie Star 5 moins de 10 ans, Marie-Maxim Bernard, médaillée d'or dans la catégorie Star 5 moins de 13 ans et Anne-Sophie Rancourt, médaillée de bronze dans la catégorie Star 5 plus de 13 ans.