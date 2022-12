Coupe du monde : Éliot Grondin de retour sur sa planche

Le planchiste de Sainte-Marie, Éliot Grondin, débute une nouvelle saison en Coupe du Monde de snowboard cross dès samedi en France.

Cela fait déjà un moment que le prodige est en Europe afin de se préparer. Il a eu finalement beaucoup plus de temps, car la saison qui devait commencer en octobre a été repoussée en raison des conditions de neige qui n’étaient pas favorables.

L’athlète indique que cette année sera moins éreintante, n’ayant pas de Jeux olympiques, mais il se concentre tout de même sur les Championnats du monde qui se dérouleront en 2023.

Un partenaire de longue date

Éliot pourra compter durant encore quatre ans sur l’entreprise beauceronne Kalia Inc. qui le soutient financièrement depuis ses débuts dans l’équipe provinciale.

« Éliot est un jeune homme rempli de talent et nous avons pu en être témoins lors des derniers Jeux olympiques. Il a fait rayonner notre région aux quatre coins du monde en remportant deux médailles. Nous avons été témoins de l’impact que cela a eu dans notre communauté, surtout auprès des jeunes de la région qui ont besoin de modèle inspirant comme Éliot. Nous sommes fiers de lui », explique Bruno Raby, président, Kalia Inc.

Pour le Mariverain, l’engagement de Kalia Inc. représente une très belle marque de confiance. « C’est sûr que ça fait chaud au cœur de savoir que l’équipe de direction reconnaît mon parcours et souhaite que je puisse continuer de pratiquer mon sport à ce niveau. Je me considère extrêmement privilégié d’avoir le soutien de Kalia parce que nous sommes très peu d’athlètes amateurs qui ont des partenaires de confiance comme ça », explique Éliot Grondin.

Il sera aussi appuyé par Desjardins de la Nouvelle-Beauce, B2Dix, Toyota Lagrange, Sports Experts Lévis, Auclair, Mekanika, Radical, ESQL et Texel. Il compte aussi sur le soutien de Hébert Communications, Centre de Vision Bégin et Clinique thérapeutique Magali Gilbert.

Un athlète d’exception

Rappelons que Grondin s’est fait connaître par tout le Québec, lors des derniers Jeux olympiques qui se déroulaient à Pékin. Il est revenu avec deux médailles, une d’argent et une de bronze. De plus, il a terminé la dernière saison premier en Coupe du monde.