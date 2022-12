Faire du plein air hivernal en toute sécurité

L’hiver est parfois synonyme d’activités casanières dans le confort de notre maison, cependant lorsqu’on est bien équipé, l’hiver peut aussi être synonyme de sorties et d’activités extérieures.

L’Association forestière du sud du Québec propose quelques conseils et astuces pour profiter de cette saison au maximum.

Bien s’habiller

Selon l’activité, il est important d’avoir des vêtements qui respirent bien, tout en gardant au chaud. Les vêtements faits en fibres synthétiques ou bien en laine de mérinos sont vos alliés pour un confort maximum lors d’une sortie en hiver. En revanche, il faut éviter les vêtements imperméables, ceux-ci vont garder l’humidité près du corps et le refroidir rapidement.

Reconnaître et prévenir l’hypothermie

Pour pratiquer des activités hivernales en toute sécurité, il faut savoir reconnaître les signes de l’hypothermie.

Lors d’une hypothermie légère, la personne a une température corporelle légèrement inférieure à la normale. Elle a des frissons, se plaint du froid et a les extrémités engourdies.

Lors d’une hypothermie modérée, la personne présente des signes de confusion, un manque de coordination et a de la difficulté à parler.

Lors d’une hypothermie grave, la personne a une température corporelle inférieure à 30 °C. Elle ne se plaint plus du froid et les symptômes précédents sont aggravés. La respiration s'affaiblit et il est possible que la personne perde connaissance.

En cas d’hypothermie, rappelez-vous d’agir rapidement. Mettez la personne à l’abri du froid et en cas d’hypothermie grave, appelez immédiatement les secours. Séchez la personne, surveillez de près sa respiration et réchauffez-la progressivement avec des couvertures ou des vêtements secs. Si la personne est consciente, faites-lui boire doucement des liquides chauds à petites gorgées.

Respecter son environnement

Durant nos activités, il faut être bien équipé, mais il faut aussi respecter l’environnement autour de nous pour préserver cet accès à la nature.

Même si la neige recouvre les bords de sentiers, il est important d’identifier leur position et d’y rester. La faune vulnérable se cache souvent sous la neige pour se protéger.