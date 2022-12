Une huitième position pour Marie-Michèle Gagnon à la Coupe du monde de Lake Louise

Marie-Michèle Gagnon a terminé au huitième rang du super-G, lors de sa première coupe du monde de la saison, disputée dimanche à Lake Louise, en Alberta.

La skieuse de Lac-Etchemin a ainsi obtenu le meilleur résultat canadien du jour, mais aussi le meilleur de sa carrière dans des épreuves de Coupe du monde présentées au pays.

« Je suis vraiment, vraiment contente de finir la série de courses de Lake Louise en force », a lancé sans hésitation celle qui souhaitait se reprendre après ses 24e et 25e places de vendredi et samedi, des sorties en deçà de ses attentes en descente.

« Je n’avais vraiment pas de bonnes sensations sur la glace et cela a joué sur ma confiance », a-t-elle avoué. « Heureusement, j’ai été capable de bien me reprendre et de passer par-dessus ça. C’est une belle victoire personnelle et ça me donne de la motivation en ce début de saison. »

Au final, Gagnon a accusé un retard de 0,73 seconde sur la gagnante, la Suisse Corinne Suter. Cette dernière a signé un chrono de 1 min 20,75 s pour devancer l’Autrichienne Cornelia Huetter (+0,02 seconde) et la Norvégienne Ragnhild Mowinckel (+0,16 seconde), respectivement médaillées d’argent et de bronze.