Hockey: victoire du Perfection-Auto

Le Perfection-Auto jouait un seul match cette fin de semaine et ce fut une victoire. Pour cet affrontement, Saint-Prosper devait se mesurer à Saint-Victor qui détient le 1er rang du circuit.

Dans cette victoire de 4 à 1, Benjamin Rodrigue, Antoine Cloutier, Keven Lessard et le nouveau venu, Justin Deblois, ont été les marqueurs.

Le gardien Gabriel Maheux s'est mérité le joueur du match Thaï Zone.

« Les deux gardiens ont excellé en première période. Par la suite, on s'est ajusté et on a contrôlé le reste match. Avec le retour des blessés, ça nous a permis de mieux jouer », a précisé Stéphane Poulin, entraîneur-chef du Perfection-Auto.

L'équipe sera à Saint-Georges ce vendredi et à Saint-Ephrem le lendemain.