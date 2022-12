Les Chevaliers s'inclinent devant Magog

Les Chevaliers de Lévis ont connu la défaite face aux Cantonniers de Magog après une série de sept victoires de suite. La troupe lévisienne a baissé pavillon par le pointage de 6-3 devant 527 spectateurs.

Les visiteurs ont contrôlé la majeure partie du match. Ils ont appliqué beaucoup de pression sur la défensive lévisienne en étant toujours les premiers sur la rondelle.

Les Cantonniers sont les premiers à noircir la feuille de pointage à 1 : 19 lorsqu’Antoine Fontaine bat le gardien des Chevaliers d’un bon tir précis. Quelques minutes plus tard, c’est au tour des Chevaliers de s’inscrire au pointage puisque Mavrick Lachance marque son 6e but de la saison. Le but est inscrit sans aide. Les représentants de Chaudière-Appalaches prennent les devants à 13 : 53 lorsque Victor Poulin marque son 7e but de la campagne lors d’un échappé. Antoine Fontaine remet le match à égalité avec son 2e but de la rencontre avant de retraiter aux vestiaires.

Au deuxième vingt, les visiteurs marquent 2 buts sans réplique. Lors d’un avantage numérique, William Léonard complète une belle passe transversale d’Antoine Fontaine. Le tir ne donne aucune chance au cerbère des locaux. Le tournant de la partie est survenu à la fin de cette période. Les joueurs de Pier-Luc Giguère sont incapables de profiter d’un double avantage numérique pendant 1 : 04. Ceux-ci ne se méfient pas du joueur qui sort du banc des pénalités. Ce dernier récupère le disque libre et se présente seul devant le gardien et le bat du côté du bâton. Le gardien des Cantonniers obtient une aide sur le but. Soudainement, les visiteurs sont en avance 4-2.

Au dernier tiers, tirant de l’arrière par deux buts, les Chevaliers se tirent dans le pied en écopant de 2 pénalités dans les 5 premières minutes de l’engagement. Les visiteurs ne marquent pas, mais gardent le momentum dans le match. Les Cantonniers augmentent leur avance avec Charles-Antoine Adam qui marque à 11 : 39. Les Lévisiens obtiennent un avantage numérique alors qu’il reste encore 7 minutes à faire avant la fin du match. L’entraîneur, Pier-Luc Giguère, tente le tout pour le tout en retirant son gardien pour jouer à 6 contre 4. Malheureusement pour lui, Raphaël Messier marque dans le filet désert. Maxime Lambert inscrit le 3e but des Chevaliers dans une cause perdante. Les Cantonniers ont dominé 32-27 au chapitre des lancers au but.

Les trois étoiles RDS sont Antoine Fontaine des Cantonniers, Elliot Desmarais des Cantonniers, et Mavrick Lachance.

Les Chevaliers participeront au Challenge CCM M18AAA qui se déroulera du 14 au 18 décembre prochain à Jonquière.

Le prochain match en saison régulière aura lieu le 7 janvier 2023 à 16 heures alors qu’ils recevront le Rousseau-Royal de Laval-Montréal.