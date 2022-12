Hockey: les Lynx finalistes à la classique Sphinx 2022

L'équipe M13 D2 des Lynx de l'école Jésus-Marie de Beauceville a été finaliste à la classique Sphinx 2022 de Rivière-du-Loup, la fin de semaine passée.

Pendant les deux premières parties du tournoi, les Lynx dominent contre le Zenith ESSMDC et les Voisins ESCB par le même résultat de 7 à 0. En quart de finale contre l’Académie St-Louis, tirant de l’arrière de 1 à 0 après deux périodes, les Lynx reviennent en marquant deux buts et l’emportent 2 à 1. La demie finale les opposait à l’Impact CDSL. Les Lynx obtiennent leur billet d’entrée pour la finale avec une victoire de 4 à 1.

L'équipe tirait de l'arrière 3-0 en fin de 2e période mais revient à la charge avec deux buts. Alors qu'il ne restait que quelques minutes au match, une attaque à six joueurs a été tentée jusqu'à la fin pour égaliser le pointage avec plusieurs chances de marquer. Le gardien adverse a fermé la porte et les M13 se sont inclinés 3 à 2 face à l'École Secondaire du Rocher. Une fin de match excitante et une très belle fin de semaine tout de même pour les Lynx.

M15 D2

Une seule partie au programme pour le M15 D2 qui était en visite aux trois glaces contre l’Académie Saint-Louis. Tirant de l’arrière 2 à 0 en première période les Lynx reviennent et réduisent l’écart 3 à 2 en deuxième période. Malgré un bon retour, ils s’inclinent 6 à 3.

M15 D1

Tout comme le M13 D2, l’équipe M15 D1 était à la classique Sphinx 2022 de Rivière-Du-Loup. Menant 3 à 1 après une période, les Lynx ferment le jeu et l’emporte 3 à 1 contre l’École Secondaire du Rocher.L’Académie St-Onge était l’adversaire en ce deuxième duel de la journée. Menant 2 à 0 après la première période, l’Académie St-Onge est incapable de revenir et les Lynx l’emportent 2 à 1. Les Voisins de Kamouraska se mesurent aux Lynx en quart de finale. Après une période sans but, les Lynx marquent en deuxième période et frappent avec trois buts en troisième pour l’emporter 4 à 0. Les deux équipes avec moins de défaites en saison régulière se rencontrent dans cette demie finale. Ce sont les Lynx contre Le Mistral de Mont-Joli. L’attaque du Mistral est opportuniste et marque le premier but. Bien que les Lynx répliquent et créent l’égalité 1 à 1, le Mistral revient avec 3 buts sans réplique et l’emporte 4 à 1.

M18 D1

Le M18 D1 rendait visite à l’École Secondaire la Découverte dans un programme double. La première position étant l’enjeu de ce weekend. Dans une partie chaudement disputée, aucune équipe ne peut faire de maitre après les trois périodes règlementaires. Les tirs de barrage sont nécessaires. Finalement, Charles-Étienne Roy procure la victoire aux Lynx. Dans le deuxième duel, deux buts en avantage numérique permettent aux Lynx de prendre les devants 2 à 0. Un troisième but avec 3 minutes à jouer brise les reins à la Découverte et les Lynx l’emporte 3 à 0. Le gardien Alexandre Bédard peut ajouter un blanchissage à sa fiche.