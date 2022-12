Boucher et Boily sur la glace aujourd'hui

Dans le cadre de la Coupe LHJMQ qui opposera les meilleurs joueurs M17 AAA de la province, Nathan Boucher et Noah Boily représentent le programme des Élites Beauce-Appalaches du 15 au 16 décembre à Jonquière.

Le tournoi du Challenge CCM regroupe toutes les équipes M18 AAA du Québec ainsi que quelques équipes des Maritimes du 14 au 18 décembre à l’aréna Foyer des Loisirs à Jonquière.

Huit anciens joueurs des Élites Beauce-Appalaches participent à ce tournoi avec leur équipe respective soit les Chevaliers de Lévis. Éliot Chaput, Maxime Lambert, Justin Breton, Maverick Lachance, Luc-Antoine Labbé, Jacob Lavoie, Louis-David Veilleux et Andy Gagné espèrent gagner les grands honneurs du tournoi M18 AAA avec les Chevaliers de Lévis. Tous les recruteurs de la ligue LHJMQ seront sur place pour observer les joueurs de hockey.

Coupe LHJMQ

En plus de ce tournoi M18 AAA, il y a un volet Coupe LHJMQ du 15 au 16 décembre qui oppose six équipes soit quatre équipes M17 AAA et deux équipes M15 AAA, toujours à l’aréna de Jonquière.

La Coupe LHJMQ est un tournoi à la ronde composé des 80 meilleurs joueurs sélectionnés du M17 AAA de la province et des 40 meilleurs joueurs sélectionnés du M15 AAA ÉLITE sous l’œil attentif de différents recruteurs de la ligue M18 AAA.

Nathan Boucher sera de la formation LHJMQ Noir tandis que Noah Boily sera avec l’équipe Québec U15 Bleu. Dans le cadre du tournoi à la ronde, leurs équipes respectives vont s’affronter ce vendredi 16 décembre à midi.

« En tant que visibilité pour les joueurs ainsi que visibilité pour notre programme, nous sommes très fiers que ces deux joueurs participent à cet évènement d’envergure comme la Challenge CCM volet la Coupe LJHMQ », a louangé Simon Larouche, le responsable du programme des Élites Beauce-Appalaches.

La suite des évènements pour Nathan Boucher sera d’éviter les coupures et de participer à la prochaine Coupe LHJMQ qui aura lieu en avril 2023 à Boisbriand,

Rédaction: Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches