Les Chevaliers passent en demi-finale

Les Chevaliers se sont qualifiés pour les demi-finales du Challenge CCM.

Vendredi soir, ils disputaient leur troisième et dernière partie des rondes préliminaires au Challenge CCM.

C’est avec une victoire en temps réglementaire et une victoire en tir de barrage qu’ils se mesuraient aux Grenadiers de Châteauguay. Ces derniers étaient invaincus en temps réglementaire en deux parties. Luc-Antoine Labbé est devant les cordages pour Lévis alors que Mathis Langevin est son vis-à-vis.

Un manque de communication mène à une pénalité hâtive pour avoir eu trop de joueurs sur la patinoire pour les Chevaliers. Les Grenadiers n’en profitent pas. À mi-chemin au premier vingt, Maxime Lambert inscrit son deuxième du tournoi à 9 :09. Quelques pénalités suivront de part et d’autre, mais la période se termine 1-0 en faveur des Lévisiens. Les tirs au but sont de 5 pour les Grenadiers et de 10 pour les Chevaliers.

La deuxième période se déroule rondement jusqu’à ce que l’espoir de l’Armada de Bainville-Boisbriand, Thomas Paquet, noircisse la feuille de pointage avec son premier du tournoi. Les passes sont accordées à Matt Gosselin et Maxime Lambert, le tout en avantage numérique. Après 40 minutes de jeu, 2-0 Lévis.

Dernier tiers de la ronde préliminaire, les Chevaliers voudront certainement la finir du bon patin comme dirait un acteur célèbre dans « Les Boys ». Matt Gosselin ne tarde pas à tripler l’avance des siens à 1 :43. Un peu plus de 2 minutes plus tard, en avantage numérique, Paquet inscrit son deuxième de la rencontre. C’est ainsi 4-0 Lévis. Les Chevaliers semblent en contrôle, mais Nathan Lecompte bat le gardien Labbé pour réduire l’écart à 3 buts. Les Grenadiers seront punis à trois reprises au cours de cet engagement et ne pourront combler l’écart de 3 buts. Après 60 minutes de jeu, les tirs au but sont en faveur des Lévisiens avec 31 contre 19. La marque finale est de 4-1 pour Lévis

Les deux joueurs du match sont :

- Nathan Lecompte des Grenadiers de Châteauguay

- Luc-Antoine Labbé des Chevaliers de Lévis

Les Chevaliers passent en demi-finale

Les Chevaliers amorçaient aujourd'hui la ronde éliminatoire du Challenge CCM contre des rivaux de division c’est-à-dire les Estacades de Trois-Rivières.

Les Chevaliers ne tardent pas à prendre les commandes suite au filet de Thomas Paquet sur une aide de Justin Carbonneau à 3 :40. Lors de la seule pénalité de ce premier vingt, les Estacades se retrouvent en avantage numérique et ils en profitent. Elliott Duguay nivelle le pointage avec son deuxième du présent tournoi. Après le premier engagement, c’est 1-1.

La deuxième période se déroule rapidement, les Chevaliers obtiennent 2 avantages numériques, mais ils sont incapables de prendre les devants lors des deux occasions. Toujours 1-1 après 40 minutes de jeu.

Le dernier tiers sera crucial pour chacune des formations. Rapidement, Matt Gosselin donne les devants aux Lévisiens sur des passes de Lambert et Langlois. Moins de 2 minutes plus tard, l’espoir de Rouyn-Noranda, Justin Carbonneau double l’avance des siens. Les Chevaliers semblent déterminés à continuer leur parcours au Saguenay, alors que, cette fois-ci en avantage numérique, Carbonneau enfile à nouveau l’aiguille. Les hommes de Pier-Luc Giguère se dirigent vers une victoire convaincante, mais les Estacades n’ont pas dit leur dernier mot. Deux buts en 31 secondes pour les Trifluviens, soit de Jean-Philippe Tremblay et Alexis Beaudoin, réduisent l’écart à un seul but. Les Chevaliers obtiennent un avantage numérique de 4 minutes en fin de période, mais ne peuvent concrétiser. Le capitaine Alexis Tanguay marque le 5e but dans un filet désert. La marque finale est de 4-3 pour Lévis.

Le prochain match du Challenge aura lieu ce soir 17 décembre à 18 h 30, alors que les adversaires seront les Lions du lac Saint-Louis cette fois-ci à l’Aréna Valérie-Maltais.

Les deux joueurs du match sont :

- Jean-Philippe Tremblay des Estacades de Trois-Rivières

- Justin Carbonneau des Chevaliers de Lévis

Avec la collaboration de Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA.