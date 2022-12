Les Chevaliers en finale du Challenge CCM

Pour leur deuxième rencontre ce samedi, les Chevaliers jouaient en demi-finale du Challenge CCM face aux Lions du lac Saint-Louis.

Une imposante tâche était devant les Lévisiens alors que les Lions occupent le 2e rang du classement général dans la LHM18AAAQ.

Luc-Antoine Labbé se voit confier le filet par Pier-Luc Giguère alors que Ron Choules place William Lacelle dans le demi-cercle bleu. Le premier engagement est souvent important pour chacune des formations alors que chacune veut prendre l’avance. Suite à une mise en jeu gagnée en zone ennemie, le défenseur Eliot Chaput surprend et déjoue Lacelle. Le but est inscrit à 2 :21. Le deuxième ressemble drôlement au premier alors que Alexis Tanguay attaque le filet suite au à la mise en jeu gagnée et déjoue le cerbère des Lions. 2-0 Lévis. Moins de 1 minute plus tard, Maxime Lambert fait une belle montée et laisse la rondelle à Jacob Lavoie qui bat Lacelle d’un tir vif. Les Chevaliers retraitent vers le vestiaire avec une avance de 3 buts.

Les tirs au but sont de 11 contre 6 en faveur de Lévis. Les Lions sortiront certainement de leur cage pour réduire l’écart. Le capitaine Alexis Tanguay a d’autres plans pour eux. Ce dernier réussit à s’échapper seul devant le gardien et le déjoue de brillante façon. L’avance est maintenant de 4 pour les Lévisiens. Les Lions tentent de déranger Labbé alors qu’un contact accidentel survient dans le demi-cercle bleu. Évidemment secoué, Labbé demeure dans la rencontre. Après deux périodes de jeu, 4-0 Lévis. Lévis ajoute 7 lancers au but contre 4 pour le lac Saint-Louis.

Le denier tiers sera important pour les Lions s’ils veulent rester dans la course pour le Challenge CCM 2022. Ils ont la chance de s’inscrire à la marque suite à une pénalité de Lemay, mais le pointage reste avec un écart de 4 buts. Maxime Lambert récupère une rondelle libre, à 9 :57, et inscrit un 5e but sans riposte pour la formation lévisienne. En fin de période, Nathan Langlois déjoue le gardien adverse et en ajoute un sixième.

La marque finale est de 6-0 Lévis.

Le prochain match qui sera la finale du Challenge CCM aura lieu aujourd'hui, le 18 décembre, à 14 h, alors que les adversaires seront les Gaulois de Saint-Hyacinthe à l’Aréna Valérie-Maltais.

Les deux joueurs du match sont :

- Matthew Eric des Lions du Lac St-Louis

- Maxime Lambert des Chevaliers de Lévis

Texte écrit par Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA.