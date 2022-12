Une fiche de .500 pour les Élites Beauce-Appalaches

Pendant que la formation Beauce-Appalaches M17 AAA avait un week-end de congé, les quatre autres équipes du programme de hockey des Élites Beauce-Appalaches étaient convoquées à la journée des Élites au Centre Frameco à Saint-Joseph-de-Beauce le 17 décembre

Les formations ont terminé le week-end avec un dossier de trois victoires, trois défaites et un verdict nul.

M13 AAA

Programme double pour l’équipe M13 AAA Beauce-Appalaches résultant d’une défaite et d’une victoire. Pour la journée des Élites du samedi 17 décembre, la formation de l’entraîneur-chef Louis Bilodeau a malheureusement perdu la rencontre contre les Corsaires de Pointe-Lévy par la marque de 6 à 3.

Ce fût un match à oublier pour l’équipe car le niveau de compétition n’était pas au rendez-vous. Dans la défaite, Samuel Beaulieu avec un doublé et Brandon Lemire ont été les marqueurs.

Pour le 2e match du week-end, une victoire remarquable de 5 à 4 contre la formation des Estacades de la Mauricie au Centre Caztel de Sainte-Marie. Cinq joueurs différents ont noirci la feuille de pointage: Nathan Duhamel, Olivier Tanguay, Brandon Lemire, Samuel Beaulieu et Zachary Cloutier.

«Pour la 3e période, nous avons été beaucoup plus combattif et nous avons pris de meilleures décisions en possession rondelle », a témoigné l’entraîneur-chef Louis Bilodeau.

Les Élites M13 AAA vont commencer l’année 2023 à Kingsey Fall le samedi 7 janvier à 11h30 pour y affronter les Cascades Élite.

M13 AAA Élite

La formation Beauce-Appalaches M13 AAA Élite avait un programme double contre un seul adversaire soit les Corsaires de Pointe-Lévy le week-end dernier.

Pour la journée des Élites du samedi 17 décembre, l’équipe Beauce-Appalaches a soutiré un verdict nul de 3 à 3. L’indiscipline a brisé le rythme de la rencontre ce qui a fait mal à l’équipe. Les trois scoreurs furent Ludovic Plante, Louis-David Bédard et Loïk Poulin.

Le match du dimanche avait lieu à l’aréna de Saint-Charles-de-Bellechasse et ce fut une défaite de 6 à 2. Un manque au niveau de la concentration de l’équipe a été remarqué lors de ce match. Simon Delarosbil et Jacob Marcoux furent les deux marqueurs de la rencontre pour les Élites

«On doit se présenter à chaque match. On doit apprendre de ça pour ne pas revivre ce genre de week-end », a remarqué l’entraîneur-chef Alexandre Roy.

En bilan de mi-saison, la formation Beauce-Appalaches M13 AAA Élite a un dossier de 10 victoires, six défaites et quatre verdicts nul et se positionne au 2e rang du classement (division est). Avec ce dossier, elle a gagné son laisser-passer pour participer au Tournoi International de Pee-Wee au Centre Vidéotron plus tard en saison pour représenter les Petits Nordiques.

La prochaine rencontre des M13 AAA Élite le samedi 7 janvier à 15 h sera au Centre Récréatif Joé Juneau à Pont-Rouge pour affronter le Blizzard du Séminaire de Saint-François.

M15 AAA

Un programme double divisé pour l’équipe de l’entraineur-chef Jean-François Cimon avec une victoire et une défaite.

Pour la journée des Élites du samedi 17 décembre, la formation M15 AAA est sortie victorieuse au compte de 4 à 2 contre les Corsaires de Pointe-Lévy au Centre Frameco de St-Joseph.

Ce fût probablement le meilleur match de la saison dans les deux sens de la patinoire. L’équipe a imposé son rythme à l’adverse ayant une excellente gestion de la rondelle dans les trois zones différentes. Les points furent inscrits par Mikael Dupuis, Louis-Thomas Vallée, Sam Beaudoin et Alexandre Gilbert.

Le match du dimanche fut perdu 5 à 2 au Centre Caztel de Sainte-Marie contre le Blizzard du Séminaire St-François. Ce fût un match décevant qui manquait d’émotion. L’équipe n’a jamais été dans le coup, les adversaires n’ont jamais regardé derrière. Louis-Thomas Vallée et Alexandre Gilbert furent les deux marqueurs de l’équipe dans la défaite.

«Une fin de semaine à l’image de notre première moitié de saison, c’est-à-dire un manque de constance », a observé l’entraîneur-chef Jean-François Cimon.

La prochaine rencontre sera dans le cadre d’un programme double au Centre Henri-Desjardins à Baie-Comeau le samedi 7 et dimanche 8 janvier pour s’opposer au Nord-Côtiers.

M15 AAA Élite

Un seul match était à la fiche pour la formation Beauce-Appalaches M15 AAA Élite. Ce fut un festival offensif de 9 à 6 contre le Blizzard du Séminaire St-François dans le cadre du dernier match de la journée des Élites au Centre Frameco de St-Joseph. Le trio Lacroix-Pouliot-Dubé fut intraitable marquant six des neuf buts de l’équipe Beauce-Appalaches : tour du chapeau de Charles-Antoine Dubé, un doublé de Charles-Albert Pouliot et un but d’Elliot. Les trois autres buts furent l’œuvre de Raphaël Cloutier. William Lessard et Zacharie Lessard.

«Ce fût notre meilleure performance à l’offensive cette année», a souligné l’entraineur-chef Philippe Garnier.

En bilan de mi-saison, les Élites Beauce-Appalaches ont un dossier de 10 victoires, cinq défaites et quatre verdicts nul et se positionnent au 3e rang du classement de la division Est, ce qui promet pour finir la course d’ici la fin d’année.

Le prochain match des M15 AAA Élite sera présenté à Kingsey Fall le samedi 7 janvier à 14h30 pour y affronter les Cascades Élite.

Rédaction: Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches

Les Élites Beauce-Appalaches M15 AAA, Photo prise par Véronique Gilbert