Douze projets de sports et loisirs en Beauce financés par l'URLS

Douze projets de sports et de loisirs ont été choisis en Beauce par l’Unité régionale de loisir et de sport de la Chaudière-Appalaches (URLS-CA) afin d’être financés.

Mentionnons qu’à travers Chaudière-Appalaches c’est 79 projets financés pour un total de 136 000 $ en plus d’un demi-million de dollars en investissement de la part des organismes.

Près de 20 % de cette somme provient d’un soutien accordé par le conseil d’administration de l’URLS- CA, à même le budget de fonctionnement de l’organisme. « Cela donne à l’équipe une plus grande flexibilité lors de l’attribution des sommes, notamment pour financer des projets en loisir culturel, qui ne sont pas soutenus par les programmes que nous administrons », souligne le directeur général de l’URLS-CA, Dave Fortin.

Le Programme d’aide financière aux initiatives locales et régionales en matière d’activité physique et de plein air (PAFILR) du ministère de l’Éducation a quant à lui permis de réinvestir 69 500 $ dans la région. Ces sommes ont notamment permis à plus de 7 000 personnes de bouger plus dans la dernière année.

Pour l’URLS-CA, il est important de réinvestir dans les projets régionaux. « Nous sommes convaincus que les acteurs locaux sont les mieux placés pour définir les besoins de leur population et mettre en place des initiatives porteuses », ajoute M. Fortin.

Dans le cadre de cet appel de projets, 13 000 $ ont également été distribués grâce à un soutien de la Fondation Québec Philanthrope et de la Table régionale d’économie sociale de Chaudière-Appalaches.

Un second appel de projets a eu lieu au cours de l’automne. Plus de 250 demandes ont été déposées à l’URLS de la Chaudière-Appalaches. Les organismes retenus devront réaliser leur initiative au cours de l’année 2023.

Projets dans Beauce-Sartigan

Municipalité de Saint-Gédéon : Équipement terrain de tennis

Association Soccer Mineur de Saint-Georges : Centre de développement du club

Municipalité de la paroisse de Saint-Martin : Initiation à la planche à roulette

École de la Haute-Beauce : Ça roule pour nos petits!

Saint-Georges Lumberjacks : Achat d'équipement sportif pour le club de rugby

Ville Saint-Georges : Initiation de sport fédérée en camp de jour

École Kennebec : Classe extérieure et pédagogie nature.

Projets dans la MRC de La Nouvelle-Beauce

École l'Aquarelle de Saint-Bernard : ABC de l'activité physique commencer à la base de l'athlétismes

Municipalité de Scott : Aménagement d'un parcours de disque golf

Camp de jour de Ville Sainte-Marie : Journée sportive

Ville de Sainte-Marie : Mise en forme 50+

Oeuvre des loisirs de Saint-Bernard : Développer la pétanque chez les jeunes

Un équipement unique à l’Atelier Joual Vert

L’atelier Joual Vert a mis en place un espace de gravure et d'impression accessible à tous. L’achat d’une presse permet de développer une offre culturelle peu commune dans la région. Plusieurs personnes ont déjà eu l’occasion d’essayer cet équipement lors d’activités d’initiation et de découverte.

« En 2023, nous souhaitons offrir aux gens plus de possibilités d’utiliser l’atelier de gravure et d’impression. Nous aimerions accueillir des gens qui proviennent de la grande région de Chaudière- Appalaches à notre atelier puisque l'intérêt pour l'estampe est présent parmi les gens qui fréquentent l'atelier », mentionnent les coordonnatrices de l’atelier, Julie Morin et Johanne Maheux.

Des moments de formation seront prévus pour s’assurer que les utilisateurs aient les connaissances nécessaires pour utiliser l’équipement de façon sécuritaire.