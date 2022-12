La Fondation du CBA invite le RSEQ à revoir sa décision

La Fondation du Cégep Beauce-Appalaches invite le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ) à revoir sa décision relative à la destruction du Bol d'Or survenue le 19 novembre dernier lors d’une soirée des membres de l’équipe de football.

La Fondation considère que les gestes posés lors de cette soirée sont fortement répréhensibles et dégagent une image négative du sport amateur, tant au niveau des individus que des institutions.

« Selon notre compréhension d’application des règles de discipline dans le sport amateur, des éléments de la décision du Conseil d’administration nous semblent en déséquilibre marqué avec le principe de la proportionnalité de la sanction par rapport à la faute commise et de l’éducation. Notamment, l’application de la sanction visant à exclure de facto l’équipe de football du CBA des séries éliminatoires de la saison 2023, étant de nature à porter un préjudice majeur au développement et au maintien de ce programme sport-études, et ce, pour plusieurs années à venir. Cela nous semble être sans commune mesure en rapport à la faute commise », explique le président de l'organisme, René Allen, dans un communiqué de presse émis en fin d'après-midi aujourd'hui.

Il dit comprendre que le RSEQ veuille donner une sanction exemplaire, mais ce faisant, le réseau porte atteinte à plusieurs athlètes pourtant non impliqués dans ce dossier. M. Allen ajoute qu'on ne tient pas en compte le fait qu’il s’agisse d’une «première faute» pour cette équipe et que la règle de la sentence raisonnable est totalement absente de sa démarche.

Par ailleurs, la Fondation note que la direction du Collège a déjà mis en application des mesures disciplinaires exemplaires, dont une note au dossier des étudiants-athlètes de l’équipe concernée et des mesures compensatoires au niveau d’organismes de bienfaisance de la communauté beauceronne et autres. Ainsi, les étudiants-athlètes ont été de prime abord dûment punis relativement à leurs actes, sans pour autant compromettre la viabilité et la survie du programme de football et la continuité du parcours de ses futures recrues.

« Nous considérons que les mesures instaurées par le Cégep Beauce Appalaches suffisent à sanctionner les membres de l’équipe de football impliqués et constituent en des moyens raisonnables et cohérents de coercition. Au surplus, ces mesures n'ont pas pour effet d’impacter injustement les futurs joueurs de l’équipe 2023, lesquels n’ont aucun lien avec les évènements. Les sanctions supplémentaires imposées par l’organisme sont en l’espèce démesurées et ne sont pas essentielles au redressement de l’équipe, qui a déjà été réprimandée convenablement », conclut le président Allen en invitant le RSEQ à revoir sa décision en tenant compte du principe de proportionnalité faute-sanction et éducation.