Soccer: de la Beauce à la Floride, Jean-Mathieu Lacroix va réaliser un rêve d'enfant

Jean-Mathieu Lacroix, un athlète de 16 ans originaire de Sainte-Marie, vient d’être admis dans l’une des académies de soccer les plus réputées aux États-Unis, Montverde Academy.

Le joueur de milieu de terrain a été remarqué pour son côté technique et ses qualités de passeur, lors d’un essai l'été dernier à Orlando. Il s'est ainsi vue offrir la possibilité de passer la prochaine année scolaire à Montverde Academy, le rêve de tout athlète de haut niveau en soccer.

Cette académie sélective, qui a formé au cours des dernières années des joueurs évoluant maintenant en MLS et en Europe, n'a admis que très peu de Québécois dans le passé. Avoir la chance de faire partie de cette organisation, qui accueille des athlètes provenant de partout à travers le monde, s’avère un tremplin incroyable pour la poursuite du but ultime, celui de jouer au soccer professionnel.

Joueur depuis l'âge de 8 ans

Jean-Mathieu a fait ses tout débuts en soccer en Beauce. À l'âge de 8 ans, il s’est joint à l’association de soccer de Chaudière-Ouest, association avec laquelle il évolue toujours.

Sa passion pour le soccer l’a amené à quitter Sainte-Marie au secondaire pour aller étudier au Sport-études de l’école Pointe-Lévy et s’entraîner au soccer pendant tous les après-midi. Joueur surclassé lors des Jeux du Québec en 2018 pour Chaudière-Appalaches, capitaine pour cette même région l’année suivante au Tournoi des Sélections Régionales, capitaine de l’équipe AAA U17 des Rapides de Chaudière-Ouest et de l’équipe Excellence au Sport-études de Pointe-Lévis, Jean-Mathieu souhaite profiter de cette opportunité qui s’offre à lui aux États-Unis pour continuer à se développer en tant que personne et athlète.

Ce rêve a toutefois un prix extrêmement élevé. Même si l'académie lui a offert une aide financière, il reste un très bon montant à aller chercher. C'est pour cette raison qu'il a ouvert une cagnotte GoFundMe, en espérant être soutenu par des citoyens.

« Je sollicite donc votre appui financier afin de m’aider dans la réalisation de cette aventure extraordinaire qui m’est offerte. Toute aide de votre part sera grandement appréciée. Je vous remercie sincèrement à l’avance de m’encourager et soyez assuré que je vous représenterai fièrement! » a-t-il souligné dans son texte de présentation.