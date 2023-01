Les Chevaliers débutent 2023 avec une victoire

Les Chevaliers étaient de retour à l’action en fin de semaine face aux RousseauRoyal de Laval-Montréal à l’aréna de Lévis. Les Lévisiens ont remporté le match avec un pointage de 7-2 devant 468 spectateurs.

La troupe de Pier-Luc Giguère s’est montrée très opportuniste au premier engagement. Malgré qu’ils aient écopé de 4 pénalités, les Chevaliers retraitent au vestiaire en avance de 2-0. Les buts sont venus de Nathan Langlois lors d’une descente à 3 contre 1 et de Justin Garneau qui voit sa passe dévier sur le défenseur adverse.

Au deuxième engagement, les locaux augmentent leur avance lors d’un avantage numérique.Victor Poulin harponne le disque qui se retrouve sur le bâton d’Alexis Tanguay. Ce dernier déjoue le gardien pour son 18e but de la saison. Justin Garneau inscrit son 2e but de la partie lors d’un échappé et bat le gardien d’un tir parfait et porte la marque à 4-0.

L’offensive des représentants de Chaudière-Appalaches se poursuit dès le début du dernier tiers. Alexis Tanguay marque son 2e but du match. Puis Mavrick Lachance marque un but de toute beauté grâce à une belle feinte devant le défenseur avant de déjouer le gardien. Jacob Lavoie y va d’un bel effort individuel. L’attaquant des Chevaliers traverse de bout en bout la patinoire avant de déjouer le cerbère adverse. Les seuls marqueurs pour les visiteurs sont Domenico Clarizio et Nathan Carruthers.

À souligner la belle performance du gardien des Chevaliers, Philippe Boucher, ce dernier a arrêté 35 des 37 lancers dirigés vers lui.

Les Chevaliers subissent le revers.

Moins de 24h suite à la partie face à Laval-Montréal, la troupe de Pier-Luc Giguère prenait l’autobus pour rendre visite aux Riverains du Collège Charles-Lemoyne. C’est avec un alignement avec 3 joueurs affiliés que Giguère devait composer ses trios pour ce match.

Le premier engagement n’est pas celui qui fera les jeux de la semaine alors que les Riverains et les Chevaliers s’étudient. Aucun but ne sera inscrit durant cette période. Les Riverains quittent vers le vestiaire avec un léger avantage au chapitre des lancers avec 11 contre 9.

Les premières minutes de la deuxième période sont intenses alors que Ibrahim Sidibe marque pour les locaux à 2 minutes 14. Moins de 3 minutes plus tard, c’est Alexandre Dallaire qui nivelle le pointage avec son troisième de la saison. Une passe est accordée à Justin Breton. Les Riverains reprennent rapidement les devants alors que cette fois-ci c’est Isaac Olivier Yalessa Ockandi qui bat Luc-Antoine Labbé. Après 40 minutes de jeu, les tirs au but demeurent en faveur de Charles-Lemoyne et ces derniers mène 2 à 1.

Après 1 minute 56 de jeu, c’est au tour d’un second défenseur des Chevaliers de battre le cerbère adverse. Emerick Paris ramène les équipes à la case départ. La formation d’Olivier Latendresse n’a pas dit son dernier mot alors que Philippe Veilleux enfile son 19e de la présente campagne. Ce sera le but vainqueur.

Le prochain match a lieu ce soir alors que les Chevaliers reçoivent les Élites de Jonquière, à 19 h 30 à l’Aréna de Lévis.

Texte: Yvan Delisle et Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA