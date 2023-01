Les Condors hockey au 4e rang de la LHJAAAQ

Les Condors ont créé l’égalité deux fois dans le match pour forcer la prolongation et grâce à ce point obtenu, ils sont maintenant seuls au 4e rang de la LHJAAAQ.

La ténacité de Mathys Poulin devant le demi-cercle du gardien Jérémy Louchard a permis aux visiteurs de prendre les devants 1-0 tôt en première période, mais c’est en avantage numérique que les Condors ont créé l’égalité une première fois grâce au 7e de la saison de Philip-Olivier Rochette. Alexandre Lamarre et Xavier Labbé sont les complices sur le jeu. C’était alors 1-1 après 20 minutes de jeu malgré la domination des Inouk 14 à 6 au chapitre des tirs au but.

En début de 2e période, Charles-Étienne Hébert a poursuivi sur sa lancée avec une belle percée en zone adverse pour finaliser le tout avec son 27e de la saison. David Côté a par la suite profité du travail acharné derrière le filet de Médéric Roy pour battre Jérémy Louchard avec une rondelle sautillante. En fin de période, alors que les Inouk profitaient d’un avantage numérique de 4 minutes suite au combat entre Nathan Plamondon et Félix-Antoine Pomerleau, Mathys Poulin inscrit son 2e du match pour redonner l’avance aux Inouk.

Il aura fallu attendre jusqu’en fin de 3e période pour voir Charles-Étienne Hébert inscrire son deuxième du match et forcer la prolongation, Dylan Champagne et William Lepage sont encore les complices sur le jeu. Après une prolongation sans but, ce sont finalement les Inouk qui remporteront le match en fusillade.

Avec 44 arrêts dans le match, le gardien Jérémy Louchard a permis à son équipe de prolonger sa séquence à 5 matchs avec au moins un point, ce qui place les Condors 4e au classement devant les Panthères de Saint-Jérôme.

Le samedi 21 janvier prochain, l’Everest de la Côte-du-Sud sera les visiteurs au Centre Caztel de Sainte-Marie-de-Beauce dès 19 h 30.

Avec les informations de Pierre-Luc Siméon.