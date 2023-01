Les Chevaliers de Lévis l'emportent sur Jonquière

La formation de Pier-Luc Giguère accueillait les Élites de Jonquière pour une confrontation en ce mercredi après-midi. Originalement prévue en soirée, c’est dû au Tournoi International Atome de Lévis que la partie fût devancée à 13h. Arnaud Dubé place Émile Pagé devant les cordages alors que son vis-à-vis est Philippe Boucher.

Lors du premier vingt, les locaux obtiennent deux avantages numériques, mais ne peuvent en profiter pour s’inscrire au tableau indicateur. Les visiteurs obtiennent une attaque à cinq, mais ne peuvent enfiler l’aiguille. Le jeu physique était présent pour cette partie entre deux rivaux de division. Les tirs au but sont en faveur de Lévis avec 8 contre 5.

La période médiane s’annonce plus mouvementée alors que Elliot Goudreau donne l’avance aux Élites à 5 :40. À 12 minutes et 16 secondes, Matt Gosselin nivelle le pointage avec son 11e de la campagne. Une passe est attribuée à Maxime Lambert. 53 secondes plus tard, Charles-Éric Tremblay redonne l’avance aux siens. L’annonceur maison, Michel Lambert, n’a pas le temps de reprendre son souffle que 9 secondes plus tard, Nathan Langlois porte le pointage 2-2 avec des aides de Lambert et Gosselin. Pour compléter cette séquence intense des deux formations, Maxime Lambert marque, à 13 :56, et donne l’avance aux Chevaliers pour une première fois dans cette partie. En 1 minute et 40 secondes, pas moins de 4 buts furent marqués. Après 40 minutes de jeu, Lévis mène 3-2.

Les Élites ne sont pas venu faire une parade alors qu’avec moins de 2 minutes de jouer en troisième période, Guillaume Tremblay ramène les deux équipes à la case départ. En avantage numérique à deux reprises, c’est Maxime Lambert et Matt Gosselin qui inscrivent leur deuxième de la rencontre et donnent une avance de deux buts aux Chevaliers. À 13 :21, Elliot Goudreau enfile son deuxième pour réduire l’écart à un seul but. Arnaud Dubé retire son cerbère avec quelques minutes à jouer en faveur d’un 6e joueur, mais les Chevaliers résistent.

La marque finale est de 5-4 Lévis.

Le prochain match sera ce soir alors que les Chevaliers affronteront le Blizzard du Séminaire Saint-François, à 19h00 au Complexe sportif de Saint-Augustin.

Les trois étoiles RDS :

1e étoile : Matt Gosselin, des Chevaliers

2e étoile : Maxime Lambert, des Chevaliers

3e étoile : Elliot Goudreau, des Élites

Source : Mathieu Caron, Les Chevaliers de Lévis M18AAA