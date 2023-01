Hockey: Yannick Tifu et Maxime Lacroix conduisent le Cool FM à la victoire

Le Cool FM n'avait qu'un seul match cette fin de semaine et il était du côté de Laval. La partie s'annonçait excitante à l'avance alors que les Pétroliers avaient un alignement complet tout comme le Cool FM (sauf Mathieu Roy et Frédéric Bergeron).

La rencontre a été âprement disputée, mais une solide 2e période du Cool FM et une performance incroyable de Yannick Tifu et Maxime Lacroix ont dirigé l'équipe vers une victoire de 6-2, stoppant ainsi la série de victoires des Pétroliers.

La partie commence avec un combat entre Dave Hamel et Jean-François Lafrance à l'avantage du gaucher de Saint-Georges. Les Pétroliers ouvrent la marque à la 7e minute de jeu quand leur imposant défenseur, Yann Sauvé, prend un tir frappé qui se fraie un chemin à la droite de Raphaël Girard, gardien d'office de ce match. Peu de temps après, le Tif Show commence avec son premier de quatre buts dans le match. Pour se faire, Maxime Lacroix intercepte une rondelle en zone offensive, remet à Yannick Tifu qui contourne le gardien Ouellette et pousse la rondelle derrière lui. Il s'agit de son 7e but de la saison, mais son premier en carrière en tant que père.

La deuxième période est un 20 minutes complètement Cool FM. D'abord, Alexandre Gosselin prend un tir frappé et la rondelle trouve un minime espace entre la jambière et le poteau du but. Gosselin marque déjà son 5e et la marque est alors 2-1. Yannick Tifu se transforme ensuite en employé du Tim Hortons et sert une tasse de café à la défensive des Pétroliers pour ensuite battre le gardien d'une habile feinte dans ce qui pourrait bien être un des buts de l'année. Le spectacle n'est pas fini par contre. En fin de période, Tifu intercepte une rondelle sur la ligne bleue, déborde la défensive, donne la rondelle à Maxime Lacroix, mais Lacroix la remet à Tifu qui complète son tour du chapeau. 3 buts pour Tifu, 3 fois assisté uniquement par Lacroix.

Les Pétroliers profitent cependant d'un avantage numérique tôt en 3e période et capitalisent. Loic Léveillé prend un tir frappé de la ligne bleue qui trouve le fond du filet. Avec une marque de 4-2, Laval pensait revenir de l'arrière quand la rondelle pénètre dans le filet, mais le but est refusé suite à un bâton élevé de Jordan Boucher. Au lieu d'être 4-3, c'est un avantage numérique de 4 minutes pour Saint-Georges qui en profite pour porter un dur coup aux Pétroliers. Alors que l'unité davantage est bien installée, qui d'autre que Yannick Tifu pour battre le gardien d'un tir d'une précision chirurgicale dans le haut du filet. Notons une autre passe à Maxime Lacroix sur la séquence. En fin de match, Hamel et Lafrance s'affrontent dans un court round 2 avec la même finalité. Finalement, en filet désert, Keven Cloutier profite d'une belle passe de Michael Réaume pour envoyer la rondelle dans le filet désert et faire 6-2.

Les avantages numériques: Saint-Georges 1/8, Laval 1/6

Les tirs: Saint-Georges 34 (6-17-11), Laval 29 (10-13-6)

Les trois étoiles

1- Yannick Tifu STG (4b 1p)

2- Maxime Lacroix STG (4p)

3- Yann Sauvé LAV (1b 1p)

Le Cool FM retrouvera son domicile ce vendredi 27 janvier à 20 h, alors que les joueurs de l'Assurancia de Thetford seront les visiteurs. Un public nombreux est attendu ce soir-là, il est donc recommandé d'acheter ses billets à l'avance au jachetemonbillet.com.

Notons également que la partie à Montcalm qui a été remise le 23 décembre dernier sera reprise le dimanche 26 février à 16h à St-Roch de L'Achigan.

Texte de Samuel Busque, directeur des relations publiques de l'équipe beauceronne.