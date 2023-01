Seulement deux victoires pour les équipes des Élites Beauce-Appalaches

Mauvais week-end pour les équipes des Élites Beauce-Appalaches. Seulement deux maigres victoires à la fiche du programme de hockey dans la ligue de développement LHEQ.

M13 AAA

Dans le cadre de la 47e édition du Tournoi de Waterloo qui avait lieu ce week-end dernier, les Élites M13 AAA ont disputé les 3 matchs de la ronde préliminaire sans toutefois avoir eu la chance de participer à la ronde des séries finales du tournoi. Effectivement, ils ont été éliminés après leur 3e match par la formation des Seigneurs des Mille-Îles par la marque de 3 à 0 samedi le 21 janvier dernier. L’offensive a été en panne sèche. L’équipe a eu les chances de marquer, sans toutefois les concrétiser. Dans la défaite, le gardien Alexis Maheux a été nommé le joueur du match. Pourtant, le tournoi avait bien débuté avec un match nul de 2 à 2 contre les Grenadiers Lac St-Louis le jeudi 19 janvier. Le niveau d’engagement des joueurs de l’équipe a été remarqué tout le long de cette rencontre. Brandon Lemire a marqué le premier but du tournoi des Élites. Zachary Cloutier a scoré le 2e but des Élites et il s’est mérité le titre du joueur du match. Pour ce qui est de la rencontre du vendredi, la formation Beauce-Appalaches a baissé pavillon par un pointage de 5 à 0 contre les Gouverneurs Massey-Vanier. Notons toutefois que le pointage ne représente pas nécessairement l’allure de la rencontre, notamment en ce qui a trait au nombre des tirs lancers vers le gardien de but adverse, 38 lancers que les Élites ont lancé tandis que l’adversaire en ont lancé 28. Pas besoin de vous dire que le gardien adverse a volé la vedette du match! Du côté des Élites M13 AAA c’est Samuel Beaulieu qui a été nommé le joueur du match.

« Ce fut une belle évolution par rapport au premier tournoi. À l’époque, nous avions eu des défaites par des marges de buts assez importantes. Pour ce tournoi, nous avons resserré l’écart. On voit que l’équipe progresse, nous sommes bien encouragés par l’avenir de celle-ci », a constaté l’entraineur-chef Louis Bilodeau.

La prochaine rencontre de la formation Élites M13 AAA sera disputée au Colisée Vidéotron à Trois-Rivières pour y affronter les Estacades de la Mauricie le samedi 28 janvier à 12h30.

M13 AAA ÉLITE

Le seul match, que les Élites M13 AAA Élite jouaient avait lieu au Centre Récréatif Desjardins à St-Prosper, dimanche 22 janvier contre les Corsaires de Pointes-Lévy. Une très belle victoire de 5 à 3 fut inscrite au dossier de la formation Beauce-Appalaches. L’équipe semble prête et bien rodée pour la suite des choses. Il faut souligner en mention d’honneur le tour du chapeau de Ludovic Plante dans le match. Il ne cesse d’impressionner. Les 2 autres buts furent marqués par Hugo Bergeron et Félix Couture.

« À l’exception de quelques erreurs en zone défensive, nous avons exécuté un très bon match dans l’ensemble. Nous devrons faire quelques ajustements cette semaine pour être prêts pour notre tournoi de la semaine prochaine », a mentionné l’entraineur-chef Alexandre Roy.

Le prochain match ne sera pas un match de la saison régulière pour les Élites Beauce-Appalaches, mais bien un tournoi. Tout comme pour le M13 AAA lors du week-end dernier, les Élites M13 AAA Élite vont participer 47e édition du Tournoi National de Waterloo du 25 au 29 janvier.

M15 AAA

Pour le programme double des Élites M15 AAA, il faut inscrire deux défaites à leur fiche. le Samedi 21 janvier à l’Aréna de Sainte-Claire, les Corsaires de Pointe-Lévy ont gagné sur la formation Beauce-Appalaches par un pointage de 4 à 3. Ce fut un match sans saveur. L’équipe des Élites a perdu le match à 2 minutes de la fin de la rencontre à la suite d’une erreur collective en défensive. Il faut souligner l’apport du joueur affilié M13 AAA Élite Ludovic Plante, qui en plus de marquer des buts, il en fabrique pour les autres. Les buts des Élites furent comptés par Ludovic Plante, Thomas Cyr et Louis-Thomas Vallée. Pour la rencontre du dimanche qui avait lieu à Drummondville, une défaite de 6 à 1 fut remarquée. La formation Beauce-Appalaches a débuté en retard par rapport à l’équipe des Cascades. L’indiscipline a encore une fois fait des ravages, coûtant 3 buts en désavantage numérique. L’équipe n’a jamais vraiment été dans le coup par la suite. En 3e période, le trio Giroux-Hébert et Labrecque a offert de beaux flashes offensivement. Or, le seul scoreur des Élites fut Rafaël Giroux.

« Nous sommes une équipe qui ne peut pas se contenter de performer individuellement. Le concept d’équipe doit être mis à l’avant-plan. Nous devons bâtir sur ce concept pour avoir du succès dans l’avenir », s’est exclamé l’entraineur-chef Jean-François Cimon.

Les prochaines rencontres des Élites M15 AAA seront dans le cadre du tournoi provincial de la LHEQ. Le tournoi présenté par l’Entrepôt du Hockey sera participé sur les patinoires de la ville de La Baie au Saguenay du jeudi 26 au dimanche 29 janvier.

M15 AAA ÉLITE

Il y avait deux matchs prévus pour la formation M15 AAA Élite Beauce-Appalaches le week-end dernier. Tout d’abord, c’est à l’aréna Mario Gosselin de Thetford Mines que le match de samedi s’est déroulé contre les Estacades de la Mauricie, les gagnants du tournoi de Québec le week-end précédent. Malheureusement, une défaite de 6 à 2 des Élites a été constatée à la fin de la rencontre. Les Estacades sont présentées sans leur meilleur attaquant et sans le meilleur défenseur. Malheureusement, les joueurs des Élites n’ont pas su en profiter. L’équipe Beauce-Appalaches n’a jamais été capable de prendre leur air d’aller. Pour les perdants, les 2 buts furent marqués par Elliot Lacroix en désavantage numérique et par Sam-Félix Poulin.

« Pour le match de samedi, notre engagement physique a vraiment fait défaut, nous avons manqué de concentration durant le match. L’exécution n’était pas à point », a observé l’entraineur-chef Philippe Garnier.

Pour la rencontre du dimanche au Pavillon de la Jeunesse contre les As de Québec, la troupe des Élites Beauce-Appalaches a remporté un match serré par la marque de 2 à 1. Ce fut une belle victoire d’équipe où les piliers ont su amener l’équipe vers le haut. Mentionnons une excellente performance du gardien de but Samuel Morissette qui s’est repris avec brio du match de la veille. Charles-Albert Pouliot et Dominic Bolduc ont noirci la feuille de pointage.

« Pour le match du dimanche, les gars ont payé le prix jusqu’à la fin pour cette victoire d’équipe », a conclu l’entraineur adjoint Charles Paré.

Tout comme les Élites M13 AAA, le prochain match de la formation Élites M15 AAA Élite se tiendra au Colisée Vidéotron à Trois-Rivières pour y affronter les Estacades de la Mauricie le samedi 28 janvier à 14h.

M17 AAA

Programme double également pour la formation des Élites M17 AAA le week-end dernier. Dans un match très serré le samedi 21 janvier, les adversaires des Élites, les Espoirs du Saguenay-Lac-St-Jean, se sont sauvés avec la victoire au compte de 1 à 0 au Foyer des loisirs de Jonquière. Ce fut un très beau match de hockey pour les deux équipes en présence. Match très physique, l’équipe hôtesse a capitalisé en 2e période sur une rare chance de marquer.

« Malgré le résultat de samedi, je suis satisfait de la performance de mon équipe. Les joueurs ont suivi le plan de match à la lettre », a constaté l’entraineur-chef Yoan Pinette.

Pour le match de dimanche, les Élites ont perdu 4 à 2 contre la formation des Harfangs de Sherbrooke. Ce match avait lieu au Centre Récréatif Desjardins à St-Prosper. La gardienne de but Ophélie Gilbert a été très occupée avec de nombreux arrêts spectaculaires. Mais avec le manque d’exécution des joueurs de l’équipe, ça n’a pas été suffisant pour repartir avec la victoire. Gabriel Nadeau et Charles-Edward Roberge ont fait bouger le fond des filets pour les Élites.

« Les joueurs semblaient fatigués du voyage au Saguenay de la veille en débutant ce match. On se trousse les manches pour nous préparer pour le tournoi », a mentionné l’entraineur adjoint Joey Couture.

Un seul match sera à l’horaire pour la formation Élites M17 AAA la semaine prochaine, soit le samedi 28 janvier à 18h15 au Centre des Glaces 4 de Boucherville. L’équipe Beauce-Appalaches affrontera les Gaulois du Richelieu une équipe au sommet du classement de la section Hockey Experts.

Rédaction de Yannick Lacroix, responsable de communication média des Élites Beauce-Appalaches.