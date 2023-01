Le Festival sportif de Sainte-Marie dévoile son principal partenaire

Le Festival sportif de Sainte-Marie revient encore cette année. D’ailleurs, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce s’est engagée à contribuer pour les quatre prochaines années.

L’investissement représente une somme de 75 000 $ échelonnée sur quatre ans, soit 18 750 $ par année.

« Cette alliance est naturelle pour Desjardins. Nous partageons les mêmes valeurs que le Festival. La santé et les saines habitudes de vie font d’ailleurs partie de notre politique d’investissement à mettre de l’avant », de déclarer Mme Estelle Lehoux, présidente du conseil d’administration de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce.

En plus de cet investissement financier majeur, la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce compte aussi s’impliquer de manière humaine en fournissant des bénévoles pour le bon fonctionnement de l’événement et en offrant certains avantages à ses membres Desjardins présents.

« C’est un événement rassembleur qui touche toute notre communauté en Nouvelle-Beauce. En plus des sommes qui seront investies, notre équipe va également s’impliquer pour faire une différence pendant le Festival. Nous souhaitons apporter notre couleur au Festival », a quant à lui renchéri M. Pierre Jr Saint-Marseille, directeur général de la Caisse Desjardins de La Nouvelle-Beauce.

« Je parle au nom de tout le comité organisateur en disant que nous prenons cette marque de confiance de Desjardins comme un superbe cadeau. Il va sans dire que cet investissement financier et humain contribuera grandement à offrir un événement de qualité à nos sportifs et de remplir notre mission, soit de faire bouger un maximum de gens, de tous âges, et de toutes conditions », a déclaré Élizabeth Lessard-Giguère, présidente du comité organisateur de l’événement.

À quoi s’attendre pour l’événement 2023 ?

La programmation sera dévoilée plus tard ce printemps, mais on peut déjà mentionner qu’un nouveau site Web transactionnel sera mis en ligne dans les prochaines semaines.

Au niveau des sports, les classiques seront de retour : la course à pied (2 km haut-en-couleur, 5 et 8 km), le dek hockey, la balle donnée, le beach-volley, le soccer, le tennis et les traditionnelles journées pour les écoles primaires et secondaires. Le lancement des inscriptions à ces divers sports se fera dans les semaines qui suivent en débutant par les inscriptions à la course à pied. Suivez la page Facebook du Festival sportif pour ne rien manquer. L’entrée sur le site pour les festivaliers sera payante lors de certaines journées comme l’an dernier, mais sera gratuite pour les sportifs. Plus de détails suivront au moment du dévoilement de la programmation.

À la recherche de partenaires financiers

Le comité organisateur du Festival sportif Desjardins de Sainte-Marie est présentement à la recherche de partenaires financiers ou d’échange de services. Une charte de commandite détaillant les possibilités de visibilité est présentement distribuée à travers les entreprises de la région. Toute entreprise intéressée à s’impliquer peut communiquer en messagerie de la page Facebook du Festival.