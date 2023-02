De nombreuses médailles pour les nageurs du CNRB

Présents simultanément à trois rencontres, les nageurs et nageuses du Club de Natation Régional de Beauce (CNRB) ont connu une fin de semaine de compétition particulièrement intense et productive entre les 27 et 29 janvier.

C’est d’abord, à la piscine Lucien-Flamand du centre Wilbrod-Bhérer à Québec que sept nageurs du CNRB se sont illustrés. Il faut souligner la performance d’Émile Bergeron qui y a complété un doublé en or (50m dos et 100m dos) en plus de gagner deux médailles d’argent (50m libre et 100m libre) et deux médailles de bronze (200m dos et 50m papillon). Son temps au 100m dos constitue d’ailleurs le nouveau record du club sur cette distance pour les 13-14 ans. Maude Frenette y a aussi réussi un doublé en or (50m brasse et 200m brasse) et obtenu une médaille d’argent (100m brasse). Stéphanie Giroux a quant à elle, obtenu une médaille d’or également (200m dos), en plus de deux médailles de bronze (200m brasse et 100m libre). Enfin, Évelyne Lacasse ramène une médaille d’or (50m dos) alors que Maxime Frenette a remporté une médaille de bronze (200m brasse) et que Jérémy Dulac a inscrit de nouveaux meilleurs temps au 100m libre et 100m papillon.

C’est ensuite, à Pont-Rouge, lors de l’Invitation UNIK de que neuf nageurs du CNRB concourraient. Émile Soulières qui a remporté une médaille d’or au 100m dos, deux médailles d’argent (50m papillon et 50m libre) et une médaille de bronze (100m libre). Roxanne Pouliot a aussi remporté une médaille d’or au 200m QNI, deux médailles d’argent (100m libre et 50m libre)) et une médaille de bronze (200m libre). Pour sa part, Ariane Pouliot a remporté une médaille d’argent (200m QNI) et une médaille de bronze (200m libre) alors que Marianne Bellavance a remporté une médaille d’argent (50m dos). Plusieurs nageuses ont aussi profité de l’occasion pour inscrire des améliorations de temps.Ce fut le cas pour Julia Dulac, Jade Tanguay, Maude Tanguay, Simone Dutil et Emy Laflamme. Certains de ces nageurs ont d’ailleurs réussi à atteindre les standards exigés pour participer à la Coupe des régions qui aura lieu prochainement.

Finalement, à la Régionale 3 organisée par l’ANQCA à Pont-Rouge, où 16 nageurs du CNRB étaient présents, soulignons la médaille d’argent de Samuel Gilbert au 50m dos et la médaille d’argent de Kenya Giguère au 200m QNI. Soulignons aussi que cette compétition était la première expérience du genre pour plusieurs des nageurs présents qui ont d’ailleurs réalisé de très bons temps.

Plus tôt, en janvier, dix-huit nageurs du CNRB avaient participé à L’invitation NSH à la Piscine Sylvie-Bernier de Sainte-Foy, y décrochant vingt-sept médailles, dont onze d’or. Maxime Frénette, quatre fois premier, et sa soeur Maude, huit fois sur le podium, s’y sont particulièrement illustrés alors qu’Émile et Hubert Bergeron obtenaient deux fois l’or chacun. Tous les membres du CNRB alors présents ont, à cette occasion, amélioré un ou plusieurs meilleurs temps inscrits alors que Naura Mercier et Marianne Belavance en ont profité pour atteindre leurs standards exigés pour les coupes des régions.