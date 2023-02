Une réussite pour le Tournoi Comrie BVA après deux ans d'absence

Le plus ancien tournoi de hockey confrontant des entreprises en Amérique du Nord, le Tournoi Comrie BVA, a attiré 48 équipes cette fin de semaine au Centre sportif Lacroix-Dutil à Saint-Georges.

Mentionnons que cela faisait deux ans que n’avait pas eu lieu cet évènement en raison des règles sanitaires et que ce fut un plaisir autant pour les joueurs et le public que de renouer avec cette tradition vieille de plus de 70 ans.

Les entreprises pouvaient s’inscrire dans la classe « C » ou « D ». Dans la première catégorie, un total de 16 équipes ont participé. Dans la deuxième, c’est plutôt 32.

Le tournoi débutait vendredi soir et se terminait dimanche. Il y avait une finale dans les deux catégories en plus de deux matchs de consolation. Permettant ainsi à plus d’équipes de rejouer.

Liste des gagnants

Dans la classe « C », c’est le Club de golf de Saint-Georges qui a été couronné gagnante contre Arboriculture de Beauce.

Du côté du match de consolation de la même catégorie, c’est l’entreprise Filgo-Sonic qui a gagné contre Groupe Profectus.

Dans la classe « D », Groupe Canam est reparti avec la coupe devant RCM Modulaire.

Finalement pour la finale de consolation, EQIP Solutions Génie a remporté les honneurs contre Matiss.