De nouvelles technologies pour les étudiants-athlètes du Cégep Beauce-Appalaches

Une équipe de kinésiologues ainsi que deux nouvelles technologies de pointe, le Speed Tracker et l’Enode Pro, aideront désormais les étudiants-athlètes du Cégep Beauce-Appalaches à atteindre leurs objectifs et améliorer leurs performances athlétiques.

« Des investissements totalisant plus de 2,5 millions dans nos infrastructures et nos équipements ont été réalisés afin d’encourager nos étudiants et notre personnel à développer de saines habitudes de vie et aussi pour soutenir le développement et l'encadrement de nos équipes sportives, deux priorités pour le Cégep Beauce-Appalaches », a mentionné Jean-Philippe Vachon, directeur des études et de la vie étudiante.

Depuis l’ouverture de la nouvelle salle d’entraînement en janvier 2020, le Cégep s’est doté de deux kinésiologues à temps plein pour superviser les 15 équipes sportives et les 250 étudiants-athlètes Condors.

Maxime Aubertin et Christian Dallaire, kinésiologues diplômés de l'Université Laval, proposent des services pour élaborer des programmes d'entraînement personnalisés destinés à atteindre les objectifs des étudiants-athlètes: évaluation de la condition physique, prévention et récupération des blessures et amélioration de la performance.

« Pratiquant le hockey, ils basaient leurs entraînements sur mon sport pour que je puisse améliorer différents aspects sur la glace comme mon explosion sur patin. Ils ont même analysé ma technique de patin afin de trouver mes différents points faibles à travailler. Cela m'a permis de mieux comprendre comment m'améliorer sur la glace », a précisé Dylan Champagne des Condors hockey.

« Leur accompagnement m'a aidé à corriger certaines de mes faiblesses, telles que mon épaule gauche qui était moins forte que la droite. Grâce aux exercices qu'ils m'ont donnés, j'ai pu améliorer l'équilibre de mon corps. De plus, la nouvelle technologie qui calcule mon poids maximum m'a incité à donner le meilleur de moi-même. L'ambiance est bonne dans le gymnase et leur aide nous fait sentir en sécurité. Je sais que si je fais un geste de manière incorrecte, ils seront là pour me corriger et me donner des alternatives en cas de blessures », d'ajouter William Lepage des Condors hockey.

Avec plus de 12 ans d’expérience, Maxime est reconnu comme préparateur physique avec Hockey Québec et entraîne chaque été des joueurs de la ligue junior majeur du Québec. En voie d’obtenir sa maîtrise en kinésiologie, Christian a joué 5 ans pour le Rouge et Or Football et se spécialise en biomécanique de la course et du sprint.

Utiliser la technologie pour améliorer les performances athlétiques

Le Cégep a depuis peu fait l’acquisition de deux outils de pointe pour mesurer la performance athlétique de ses étudiants-athlètes : le Speed Tracker de SciencePerfo et l’Enode Pro d'Enode.

L'équipe de kinésiologues utilise maintenant ces systèmes pour fournir des données fiables et précises afin d'aider les Condors à atteindre leurs objectifs, suivre leur progression et déterminer leurs forces et faiblesses. Le Speed Tracker permet d'évaluer et d'améliorer les performances en course et en patinage, tandis que l'Enode est un accéléromètre utilisé à l’entraînement. Des joueurs professionnels, comme Alexis Lafrenière et Philipp Danault, utilisent déjà le Speed Tracker pour améliorer leur coup de patin.

Cette technologie avancée sera accessible aux hockeyeurs âgés de plus de 9 ans le 17 février entre 10 h 30 et 12 h, au Centre Sportif Lacroix-Dutil de Saint-Georges. Cette expérience au coût de 180 $ taxes incluses comprend une analyse vidéo de patin sur 30 mètres, des temps et des vitesses mesurés, un profil de patineur, un programme d'entraînement, des exercices sur la patinoire et une analyse de la courbe de vitesse et de la biomécanique de patin. Les personnes intéressées doivent s’inscrire en contactant Maxime Aubertin ([email protected]) ou Christian Dallaire ([email protected]). Seulement 30 places sont disponibles.