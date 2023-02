Aquafête 2023: de bons résultats pour les nageurs beaucerons

Dix membres du Club de Natation régional de Beauce (CNRB) ont participé à l’Aquafête 2023, qui a eu lieu les 4 et 5 février à Québec.

Tous âgés de 12 ans et moins, ils ont profité de l’occasion pour inscrire, dans une proportion de quatre-vingt-dix pour cent, leurs meilleures performances inscrites.

Cette rencontre à laquelle participaient les clubs de Québec et Chaudière-Appalaches, en plus de ceux venus de Notre-Dame-de-Grace et de la Côte-Nord, a permis au CNRB d’amasser six médailles. Ce sont Ophélie Sirois (1 or et 2 bronze), Hubert Bergeron (2 argent) et Maude Tanguay (1 bronze) qui ont permis cette belle récolte.

Cette compétition, longtemps associée au Carnaval de Québec, a permis à plusieurs jeunes nageurs et nageuses d’acquérir de l’expérience et de se frotter à une forte concurrence.