La saison régulière de la Ligue de hockey Côte-Sud prenait fin au cours du dernier week-end avec la présentation des quatre dernières rencontres, vendredi et samedi. Les séries éliminatoires se mettront donc en branle la fin de semaine prochaine.

Le Giovannina de Sainte-Marie remporte le championnat de la saison régulière avec 30 points en 20 matchs, le même nombre que les Mercenaires de Lotbinière qui terminent deuxièmes, en raison de la fiche entre les deux équipes.

Lotbinière domine les Hunters

Trois rencontres étaient à l’affiche le vendredi 10 février et dans un premier affrontement présenté à l’aréna de Saint-Gilles, des doublés de Joey Beaudoin et Jason Vaillancourt ont conduit les Mercenaires de Lotbinière vers un gain de 5-3 sur les Hunters de Saint-Prosper. Il s’agissait de la reprise d’un match qui avait été reporté en raison de la tempête du 23 décembre dernier.

Jason Vaillancourt a donné les devants aux locaux avec son 8e de la saison à 10:23 en première, mais David Loignon a assuré la réplique des Hunters 50 secondes plus tard, inscrivant son deuxième filet de la campagne.

Les Mercenaires ont repris les devants par deux buts en deuxième, avant de voir les visiteurs rétrécir l’écart avant la fin de l’engagement. Joey Beaudoin a tout d’abord profité d’un avantage numérique à 5:51 pour donner les devants aux Mercenaires 2-1, puis Jason Pitt a inscrit son 8e de la campagne à 17:14. Steve Bergeron a rétréci l’écart 63 secondes plus tard, profitant d’un avantage numérique.

Les locaux ont ajouté deux autres buts en troisième pour assurer leur victoire. Jason Vaillancourt, son deuxième de la rencontre, a inscrit ce qui allait devenir le but de la victoire à 2:19, sur une aide de Joey Beaudoin qui a complété la marque, pour les vainqueurs, à 18:16. Entre ces deux filets, notons le 6e de la campagne de Thomas Paré-Bourque, pour les Hunters, à 11:13.

Sainte-Marie dispose de Saint-Joseph

Dans le dernier chapitre de la rivalité beauceronne en 2022-2023, le Familiprix de Saint-Joseph rendait visite au Giovannina de Sainte-Marie dans un match présenté au Centre Caztel. Dans un duel qui n’en a pas été un, les Mariverains l’ont facilement emporté par la marque de 6-1 sur les Joselois.

Les locaux ont ouvert la marque dès la 29e seconde de jeu, par l’entremise de Samuel Landry qui inscrivait ainsi son 14e de la saison. Jason Breton a doublé cette avance à 16:11, puis le Giovannina a ajouté deux autres buts en avantage numérique, lors de la période médiane, pour se forger une avance plus que confortable.

Greg Gauthier a tout d’abord porté la marque 3-0 sur une passe d’Olivier St-Cyr à 12:24 et un peu plus de deux minutes plus tard, St-Cyr ainsi que Nicolas Létourneau préparaient le sixième filet de la campagne de Philippe Leclerc.

Nicolas Létourneau a porté la marque 5-0 en faveur du Giovannina à 8:20 en troisième avant qu’Olivier Lafontaine n’inscrive le seul but du Familiprix à 15:53. Létourneau a ensuite complété la marque pour les vainqueurs à 17:35.

Les Hunters terminent en beauté

La saison difficile des Hunters de Saint-Prosper s’est conclue de façon positive puisqu’après avoir disposé de Saint-Joseph à Lac-Etchemin la semaine dernière, puis perdu contre les Mercenaires ce vendredi à Saint-Gilles, la formation etcheminoise concluait cette première saison dans la LHCS en visitant le Plastiques Moore de Saint-Damien samedi soir. Menés par Bryan Lemieux qui a amassé quatre points, les Hunters ont facilement défait le Plastique Moore 6-2.

Les Prospériens ont attaqué dès la période initiale avec deux buts en milieu d’engagement, soit ceux d’Alexandre Roy à 11:33 et Steve Bergeron à 14:37. Stéphane Pruneau a donné les devants 3-0 aux visiteurs à 9:19 en milieu de deuxième période, puis Jimmy Trahan, avec son premier de la saison, a inscrit le Plastiques Moore sur la feuille de pointage alors qu’il ne restait que 26 secondes à jouer dans la période.

Loin de ralentir, les Hunters ont ajouté trois autres buts en troisième, soit ceux de Jeffrey Veilleux à 5:17, Bryan Lemieux à 10:37 et Kevin Landry à 17:28. Raphaël Corriveau a inscrit l’autre filet des perdants à 15:30 en troisième.

Classement général

Avec leurs victoires de vendredi, le Giovanniva de Sainte-Marie et les Mercenaires de Lotbinière terminent en tête du classement général avec 30 points chacun en 20 parties, trois de mieux que Saint-Jean-Port-Joli au troisième échelon. Comme mentionné, Sainte-Marie remporte le championnat de la saison régulière en raison de leurs trois victoires en quatre matchs contre les Mercenaires cette saison.

Montmagny et Saint-Charles ont 24 points chacun, mais le Décor Mercier est assuré de la 4e position du fait qu’il a une victoire de plus (11 contre 10) que les Éperviers. Saint-Damien (16 points), Saint-Joseph (10 points) et Saint-Prosper (6 points) ferment la marche.

Le premier tour des séries, tous des 3 de 5, s’amorcera le week-end prochain. Ces séries mettront donc aux prises Saint-Prosper à Sainte-Marie, Saint-Joseph à Lotbinière, Saint-Damien à Saint-Jean-Port-Joli ainsi que Saint-Charles à Montmagny.

Statistiques individuelles

Joey Beaudoin des Mercenaires de Lotbinière est sacré champion marqueur de la Ligue de hockey Côte-Sud pour la saison 2022-2023, lui qui a récolté 38 points (12-26-38), quatre de mieux que Nicolas Létourneau de Sainte-Marie (14-20-34) et Bryan Lemieux de Saint-Prosper (12-22-34).

Chez les gardiens, Félix Antoine Leblond de Saint-Jean-Port-Joli est celui ayant remporté le plus de victoires (12), Michaël Denoncourt dominant dans toutes les autres catégories, soit les blanchissages (2), le pourcentage d’arrêts (,914) et la moyenne de buts accordés par match à 2,27.

Trois étoiles de la semaine

Première étoile : Bryan Lemieux, Hunters de Saint-Prosper — 2 PJ, 1 but, 5 passes, 6 points

Deuxième étoile : Nicolas Létourneau, Giovannina de Sainte-Marie — 1 PJ, 2 buts, 2 passes, 4 points

Troisième étoile : Tristan Lapierre, Éperviers de Saint-Charles — 1 PJ, 2 buts, 1 passe, 3 points