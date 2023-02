Une coupe en l'honneur de Luc Loubier

La coupe de la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches porte désormais le nom de Luc Loubier.

Bien connu dans le monde du hockey, monsieur Loubier a occupé divers postes tels qu’officier, superviseur, appointeur et formateur. Membre du comité hockey sénior, il a permis à plusieurs équipes du Québec de participer à la Coupe Allan, dont le Garaga de Saint-Georges qui a mis la main sur le célèbre trophée en 2004. Sa participation en tant que bénévole sur le plan régional et provincial auprès des officiels lui a valu en 2007- 2008 une reconnaissance plus que méritée.

L’an dernier, lors de l’assemblée générale annuelle de Hockey Québec–Chaudière-Appalaches (HQCA), l’organisme lui a décerné le titre de l’ordre du mérite du hockey québécois, alors que ce dernier est décidé il y a tout près d’un an déjà. Fondateur de la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches, monsieur Loubier aura navigué dans l’environnement du hockey pendant 50 ans.

Devant ce parcours exceptionnel, les gouverneurs de la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches ont recommandé à l’unanimité que la coupe porte désormais le nom de Luc Loubier : « En attribuant son nom à la coupe c’est comme si Luc continuait d’être présent avec nous. Il était tellement fier de l’enlignement que prenait la ligue et des joueurs qui étaient toujours aussi passionnés par ce sport. La ligue lui doit beaucoup. Il a consacré une bonne partie de sa vie à pousser le talent de jeunes hockeyeurs. Nous devons se souvenir qu’avant nous, il y a eu de fortes personnalités qui ont permis de faire de cette ligue ce qu’elle est aujourd’hui. », de mentionner son fils, monsieur François Loubier, qui occupe maintenant le poste de président de la ligue.

Voulant promouvoir le sentiment d’appartenance auprès des équipes, un autocollant représentant le logo de la ligue est installé sur chacun des casques des joueurs. Fixé sur le côté droit du casque protecteur, chaque jeune peut désormais s’identifier à cette ligue dans laquelle Luc Loubier en a été le président pendant plusieurs années. Ce symbole rappelle avant tout l’importance de cette ligue dans le parcours de vie des jeunes sportifs.

Afin de suivre le parcours des différentes équipes lors des séries éliminatoires, il est possible de prendre connaissance du calendrier des matchs en se rendant sur le site Internet de la Ligue de hockey junior AA Chaudière-Appalaches au www.junioraa.ca. Active sur les réseaux sociaux, la ligue a d’ailleurs sa propre page Facebook sur laquelle l’horaire des parties est publicisé ainsi que les résultats des rencontres.