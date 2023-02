Une vingtaine de médailles pour le Club de Natation Régional de Beauce

Le Club de Natation Régional de Beauce (CNRB) est revenu de la Coupe des régions avec une vingtaine de médailles.

La compétition qui se déroulait à Lévis du 10 au 12 février réunissait près de 300 nageurs. Tandis que le club beauceron comptait 15 nageurs inscrits ce qui ne les a pas empêchés de se classer au sixième rang sur les neuf équipes participantes.

Du coté féminin, Maude Frenette (13-14 ans) a obtenu une médaille d’or au 200 m brasse, Évelyne Lacasse (15-17 ans) a obtenu une médaille d’argent au 1500 m libre et une médaille d’or au 50 m dos et Stéphanie Giroux a obtenu une médaille d’or (100 m dos), deux médailles d’argent (50 m brasse, 100 m brasse) et une médaille de bronze (100 m libre).

Chez les garçons, Hubert Bergeron (11-12 ans) a obtenu une médaille d’argent (200 m brasse) et trois médailles de bronze (200 m QNI, 100 m brasse, 50 m brasse), Émile Bergeron (13-14 ans) a obtenu une médaille d’or au 100 m libre et une médaille d’or au 100 m QNI, épreuve, Émile Soulières a remporté la médaille d’argent au 100m QNI pour un superbe doublé du CNRB.

Maxim Frenette (15-17 ans) a obtenu deux médailles d’argent (50 m libre, 200 m brasse) et deux médailles de bronze (100 m libre, 100 m brasse).

Soulignons le superbe travail d’équipe d’Émile Bergeron, Maxime Frenette, Jeremy Dulac et Émile Soulières qui ont remporté le bronze dans les épreuves de relais (4X50m QNI et 4X100m QNI).

Cette rencontre a enfin permis à tous nageurs et nageuses beaucerons de réaliser des meilleurs temps personnels dans plusieurs épreuves.