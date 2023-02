Les Petits Nordiques éliminés face aux Sélects du Nord

Les Petits Nordiques ont malheureusement été éliminés du Tournoi international de hockey pee-wee de Québec, hier matin, suite à la défaite de 4 à 3 face aux Sélects du Nord.

Après une première période sans aucun but, les Petits Nordiques ont ouvert le score en deuxième période. Ludovic Plante a inscrit deux points, un à 4 min 14 et l'autre à 11 min 34. Entre ces deux buts, Ludovik Doyon en a inscrit un également, à 10 min 48. Cependant, les Sélects sont revenus en force en troisième période et ont égalisé le score. C'est en prolongation que les joueurs de Saint-Jérôme ont finalement marqué le but de la victoire.

L'équipe de hockey des Élites Beauce-Appalaches rentre donc à la maison après avoir vécu deux belles victoires et une défaite crève-coeur.