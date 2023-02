Émile Bergeron médaillé d'or en championnat provincial de natation

L’attaquant originaire de Lac-Etchemin, Olivier Nadeau, a été nommé capitaine des Olympiques de Gatineau et succède ainsi à Manix Landry. « C’est un honneur pour moi d’être nommé capitaine d’une organisation qui compte 50 ans d’histoire, et avec un passé aussi glorieux. C’est assurément un défi et une motivation supplémentaire d’agir comme leader ...