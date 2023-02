L’équipe U14F AA Ascalon accède à la finale des séries LSQM

Ce samedi 18 février, trois de des équipes juvéniles Ascalon (U14F AA, U14M AA et U16F AA) ont participé aux demi-finales des séries de leur championnat respectif. Les différents matchs se sont soldés sur des résultats variés.

L'équipe U14M AA Ascalon a joué un match de haute intensité contre Chaudière-Ouest, se terminant sur une défaite de 5-3 (David Bolduc (2), Gabriel Fortin)). Malgré le score en leur défaveur, les joueurs géorgiens ont fait preuve d'une grande confiance en eux, en cherchant constamment à créer des occasions de but et à exercer une pression constante sur la défense adverse. Ils ont également montré un grand sens de l'unité et de la solidarité, en travaillant collectivement pour récupérer le ballon et maintenir une belle intensité tout au long du match.

Le match de l'équipe U16F AA Ascalon contre la formation de Lévis Est a été très serré, se terminant sur le plus petit écart, score final de 1-0 en faveur de Lévis Est. Nos joueuses ont tout donné sur le terrain, montrant leur détermination et leur esprit combatif tout au long du match. Malgré cette défaite crève-cœur, nous sommes fiers de la performance des joueuses de l'équipe U16F en championnat AA. Bien que le sort n'ait pas été de leur côté, elles ont montré qu'elles étaient une équipe forte, résiliente et de niveau AA pour cette saison et les saisons à venir.

Enfin, l'équipe U14F AA Ascalon affrontait le Royal Beauport en demi-finale LSQM et a connu une victoire très convaincante de 4-0 (Claudia Carrier (2), Léa-Maude Rousseau, Mathilde- Alexia Pelletier). Un match durant lequel les joueuses ont livré une prestation technique digne du niveau AA. Les joueuses ont été concentrées et déterminées dès le début du match, en faisant preuve d'une grande intensité dans tous les aspects du jeu. Elles ont travaillé ensemble pour conserver la possession du ballon et ont constamment cherché à créer des occasions de but. Elles ont également été solides en défense, en fermant les espaces et en mettant une pression constante sur l'équipe adverse. À mentionner particulièrement, l'esprit d'équipe dont ont fait preuve les joueuses tout au long de la demi-finale. Elles ont communiqué efficacement, se sont encouragées les unes les autres et ont montré une grande solidarité sur le terrain. Avec cette victoire, l’équipe géorgienne U14F AA Ascalon obtient sa qualification pour la finale des séries LSQM. Cette finale se déroulera le samedi 25 février 2023 contre l'équipe Venturi du Saguenay.

Résultats Matchs ligue LSQM :

