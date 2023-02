Le Beauce Mitsubishi termine en deuxième position

Le Beauce Mitsubishi Junior A de Saint-Georges termine la saison régulière en deuxième position.

Cette fin de semaine, l’équipe a connu une victoire et une défaite. Toutefois, elle termine avec une fiche de 17 victoires, quatre défaites et trois défaites en prolongation.

L’entraîneur-chef et directeur général de l’équipe Pierre Poulin mentionne : « Je suis très fier du chemin parcouru pendant la saison. Notre objectif en début de saison était de terminer au premier rang. Nous avons terminé en deuxième position, mais avec un seul point d’écart avec Beauce-Etchemin. Le travail accompli par les joueurs dans certaines parties avec un alignement restreint fut exceptionnel. Maintenant que nous avons un alignement complet, nous serons au rendez-vous et seront des plus compétitifs pour les séries. Cette année, quatre joueurs de 21 ans terminent leur carrière Junior. Ils ont donné du très beau hockey pendant toutes leurs saisons respectives et je tiens à féliciter Alexandre Auclair, Félix Labbé, Olivier Bérubé et Louis-Philippe Bolduc. Nous allons travailler ensemble et avec acharnement pour leur permettre de terminer leur carrière sur la plus belle note possible ».

Les séries quart de finales 3 de 5 débutent ce vendredi 24 février à 20 h 30 au Centre Sportif Lacroix-Dutil contre Le Percotec de Coleraine. Samedi, c’est les Georgiens qui seront les visiteurs à l’aréna Odilon Grenier dès 20 h.